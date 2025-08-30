Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w części woj. małopolskiego i śląskiego.
„Możliwe podtopienia”
Alert o treści: „Uwaga! Dziś i jutro (30/31.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” RCB wysłało do osób przebywających w powiatach nowotarskim, oświęcimskim, suskim, tatrzańskim i wadowickim w woj. małopolskim oraz bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim i żywieckim w woj. śląskim.
RCB przypomina, aby w czasie burz usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce i pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe. Ponadto zaleca zapewnienie bezpieczeństwa swoim zwierzętom, przygotowanie latarek z zapasem baterii i zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy samochodem.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/739132-uwaga-alert-rcb-dla-dwoch-wojewodztw-mozliwe-podtopienia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.