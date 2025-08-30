Uwaga! Alert RCB dla dwóch województw. "Prognozowane są intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w części woj. małopolskiego i śląskiego.

Alert o treści: „Uwaga! Dziś i jutro (30/31.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” RCB wysłało do osób przebywających w powiatach nowotarskim, oświęcimskim, suskim, tatrzańskim i wadowickim w woj. małopolskim oraz bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim i żywieckim w woj. śląskim.

RCB przypomina, aby w czasie burz usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce i pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe. Ponadto zaleca zapewnienie bezpieczeństwa swoim zwierzętom, przygotowanie latarek z zapasem baterii i zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy samochodem.

tt/PAP

