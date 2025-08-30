Miasto Kowary oraz Gmina Mysłakowice wydały ostrzeżenia. Chodzi o niezwykle niebezpieczne dzikie zwierzę, a mianowicie pumę. Władze apelują, by nie zbliżać się do zwierzęcia, które najprawdopodobniej uciekło z prywatnej hodowli lub ZOO.
Wczoraj na faecbookowych profilach miasta Kowary oraz gminy Mysłakowice opublikowano wpisy, które ostrzegają przed prawdopodobnym pojawieniem się pumy w okolicy.
Puma w Kowarach
UWAGA: Drapieżnik na terenie miasta. W związku z otrzymanymi zgłoszeniami informujemy, że na terenie Kowar zaobserwowano obecność pumy (najprawdopodobniej zwierzęcia, które uciekło z prywatnej hodowli). W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności
— podkreśliło Miasto Kowary we wpisie na Facebooku.
Zaapelowano, aby nie zbliżać się do zwierzęcia, jeśli się je zauważy. Nie wolno też go płoszyć ani łapać. Należy unikać spacerów w odludnych miejscach, zwłaszcza po zmroku, zadbać o bezpieczeństwo dzieci i zwierząt domowych. W razie zauważenia pumy – niezwłocznie należy skontaktować się z numerem alarmowym 112.
Służby miejskie są w kontakcie z odpowiednimi instytucjami i podejmują działania mające na celu odnalezienie i zabezpieczenie zwierzęcia
— zapewniono w komunikacie.
„Zachowaj dystans”
W okolicy Zielonej Dolinki zauważono czarną pumę. Jest to dzikie i niebezpieczne zwierzę, które prawdopodobnie uciekło z ZOO lub ośrodka dla zwierząt. W przypadku jej zauważenia: Zachowaj dystans i pod żadnym pozorem nie zbliżaj się do zwierzęcia. Niezwłocznie skontaktuj się z policją lub Urzędem Gminy Mysłakowice. Pamiętaj, że twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o rozwagę i unikanie kontaktu ze zwierzęciem. Informujemy, że odpowiednie służby podjęły już kroki w celu schwytania zwierzęcia
— podano na Facebooku Gminy Mysłakowice.
tt/FB
