Flaga państwowa w Urzędzie Miejskim w Radomiu została opuszczona do połowy masztu. To wyraz hołdu, jaki radomianie oddają majorowi Maciejowi „Slabowi” Krakowianowi. W mieście odwołane zostały wszystkie imprezy zaplanowane na ten weekend.
Pilot samolotu F-16, mjr Maciej „Slab” Krakowian, rozbił się wczoraj na radomskim lotnisku podczas treningu przed zaplanowanymi na weekend w Radomiu Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi.
To wyraz hołdu, jaki w tych smutnych chwilach oddajemy pilotowi, który w ten weekend miał wystąpić podczas pokazów AirSHOW
— napisał w mediach społecznościowych prezydent Radomia Radosław Witkowski.
Trudno pogodzić się ze stratą tak oddanego i doświadczonego pilota. Jeszcze raz pragnę złożyć wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i bliskim majora Macieja Krakowiana
— dodał.
Odwołanie imprez
Władze Radomia poinformowały także o odwołaniu zaplanowanych na ten weekend miejskich wydarzeń m.in. finału Radom Fashion Show, imprezy „Radom Tańczy”, Niedzieli na Rynku i niedzielnego „Tańca pod gwiazdami”.
maz/PAP/Facebook
