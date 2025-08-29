Hołd dla śp. mjr. Macieja Krakowiana. Na radomskim Urzędzie Miejskim opuszczono flagę państwową do połowy masztu. "Trudno się pogodzić"

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Urząd Miejski w Radomiu / autor: PAP/Paweł Supernak
Urząd Miejski w Radomiu / autor: PAP/Paweł Supernak

Flaga państwowa w Urzędzie Miejskim w Radomiu została opuszczona do połowy masztu. To wyraz hołdu, jaki radomianie oddają majorowi Maciejowi „Slabowi” Krakowianowi. W mieście odwołane zostały wszystkie imprezy zaplanowane na ten weekend.

Pilot samolotu F-16, mjr Maciej „Slab” Krakowian, rozbił się wczoraj na radomskim lotnisku podczas treningu przed zaplanowanymi na weekend w Radomiu Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi.

To wyraz hołdu, jaki w tych smutnych chwilach oddajemy pilotowi, który w ten weekend miał wystąpić podczas pokazów AirSHOW

— napisał w mediach społecznościowych prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Trudno pogodzić się ze stratą tak oddanego i doświadczonego pilota. Jeszcze raz pragnę złożyć wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i bliskim majora Macieja Krakowiana

— dodał.

Odwołanie imprez

Władze Radomia poinformowały także o odwołaniu zaplanowanych na ten weekend miejskich wydarzeń m.in. finału Radom Fashion Show, imprezy „Radom Tańczy”, Niedzieli na Rynku i niedzielnego „Tańca pod gwiazdami”.

CZYTAJ TEŻ:

Na lotnisku w Radomiu rozbił się polski myśliwiec F-16! „Zapikował nad pasem, nie podniósł się, tylko uderzył w ziemię”. WIDEO

Ujawniono tożsamość pilota F-16. W katastrofie samolotu zginął major Maciej „Slab” Krakowian. Niedawno otrzymał prestiżową nagrodę

Szef MON na miejscu katastrofy lotniczej. Poinformował o odwołaniu tegorocznego AirSHOW w Radomiu. „Wszystkie służby zostały użyte”

Wielki smutek po tragedii w Radomiu. Politycy składają kondolencje rodzinie. Duda: Łączę się duchowo z Jego Rodziną i Przyjaciółmi

maz/PAP/Facebook

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych