Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Wielu osobom się to nie spodobało, a część z nich posunęła się za daleko w swojej dezaprobacie. Wśród niezadowolonych znalazł się pewien Ukrainiec, który zagroził, że jeżeli pomoc zostanie odebrana, to w Polsce zaczną się masowe podpalenia. Sprawę nagłośnił poseł PiS Dariusz Matecki, który złożył zawiadomienie do prokuratury. „Po kilkunastu godz. od publikacji wideo w Internecie policja zatrzymała obywatela Ukrainy grożącego podpaleniami. Wszczęto dochodzenie. Mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. KSP współpracuje ze Strażą Graniczną, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację” - przekazał Marcin Kierwiński na X.
Prezydenckie weto ws. pomocy Ukraińcom
Prezydent zawetował ustawę o dalszej pomocy dla Ukraińców, ponieważ nie zgadzał się, żeby świadczenie 800+ dostawali także ci, którzy nie podjęli się w Polsce pracy. To wywołało oburzenie wśród wielu Ukraińców. Dziennikarz Witalij Mazurenko nazwał nawet prezydenta Nawrockiego „Pachanem” - tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego. Publicysta stracił za swoje słowa pracę.
Niestety nie on jeden pozwolił sobie na skandaliczne zachowanie. W Internecie pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna odgraża się, że jeżeli 800+ zostanie Ukraińcom odebranie, to w Polsce będzie dochodzić do masowych podpaleń.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Obraził prezydenta Nawrockiego, teraz wylatuje z pracy. KUL także odcina się od ukraińskiego dziennikarza. „Został skreślony”
— Pokłosie haniebnych słów Mazurenki. Bogucki: Należy przemyśleć zmianę konstytucji i możliwość odbierania polskiego obywatelstwa
Matecki złożył zawiadomienie do prokuratury
Na tę groźbę zareagował poseł PiS Dariusz Matecki, który złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.
Ukrainiec grozi Polakom podpaleniami domów, jeśli nie będzie 800+! Takie nagrania pojawiły się na TikToku – pracownik budowlany opublikował filmy, na których mówi wprost: „Nie będzie 800+, to domy spłoną. Zobaczycie, do czego są zdolni Ukraińcy”
— napisał.
Dodał również:
Fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, której jestem prezesem, składa zawiadomienie do prokuratury – mamy screeny, tłumaczenia, pendrive z materiałami i pełne dowody. Polska nie może tolerować takich gróźb. To jawne zastraszanie Polaków. Wnoszę o wszczęcie postępowania i deportację sprawcy.
Ukrainiec w rękach policji
Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Po kilkunastu godz. od publikacji wideo w Internecie policja zatrzymała obywatela Ukrainy grożącego podpaleniami. Wszczęto dochodzenie. Mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. KSP współpracuje ze Strażą Graniczną, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację
— poinformował na X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/739019-ukrainiec-grozil-podpaleniami-trafil-w-rece-policji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.