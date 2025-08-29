„Ja zawsze mówię, że wszystko zaczyna się od marzeń. Tak na dobrą sprawę musimy chcieć, chcieć, chcieć i próbować…” - tak śp. mjr pilot Maciej „Slab” Krakowian opowiadał w czerwcu 2025 roku Telewizji wPolsce24 o drodze, którą trzeba przebyć, aby zostać pilotem samolotu F-16. Mjr „Slab” był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.
Archiwalny wywiad z majorem Krakowianem
We wczorajszej katastrofie samolotu F-16, podczas ćwiczeń przed zaplanowanymi na weekend pokazami AirSHOW w Radomiu, zginął mjr pilot Maciej „Slab” Krakowian.
Telewizja wPolsce24 przypomniała rozmowę, którą właśnie z mjr. Krakowianem przeprowadził w czerwcu tego roku red. Stanisław Pyrzanowski. Dziennikarz pytał wówczas, jak rozpocząć swoją drogę spełniania marzeń o tym, aby zostać pilotem wojskowym.
Ja zawsze mówię, że wszystko zaczyna się od marzeń. Tak na dobrą sprawę musimy chcieć, chcieć, chcieć i próbować. Więc dróg jest w sumie kilka, ale każda na pewno prowadzi przez szkołę w Dęblinie, przez Lotniczą Akademię Wojskową, naszą Alma Mater. W moim przypadku zaczęło się od liceum lotniczego i myślę, że jest to najlepsza droga, żeby tak w 100 proc. poczuć tę więź z lotnictwem wojskowym
— opowiadał „Slab”.
Najpierw szkoła, czyli 5 lat szkoły Lotniczej Akademii Wojskowej, następnie przeszkolenie na samolocie M-346 bądź T-38 w Stanach i dopiero samolot F-16. Czyli myślę, że od tych pierwszych kroków postawionych w Dęblinie do drabinki samolotu F16 liczymy około 6 lat nawet
— mówił.
Red. Pyrzanowski dopytywał, jakie cechy powinien posiadać pilot takiego samolotu bojowego.
Myślę, że przede wszystkim determinacja. Czyli te właśnie marzenia jakby dzieciństwa musimy w 100 proc. próbować realizować. I poprzez tę determinację trafiamy właśnie czy do bazy w Krzesinach, czy do bazy w Łasku, a później to jest wyłącznie samozaparcie. (…) Zaczynamy od badań, zaczynamy od wszystkich testów i sprawnościowych, ale również intelektualnych, więc to jest taki must have, a dalej to już wyłącznie zależy od danego człowieka i jego mobilizacji, determinacji, czy trafi właśnie do samolotu F-16, czy do jakiegokolwiek innego samolotu wojskowego
— podkreślał w czerwcu lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland.
— Przypomniano, co mjr Krakowian mówił przed pokazami w Radomiu. W sieci opublikowano prawdopodobnie ostatnie zdjęcie pilota
— Ujawniono tożsamość pilota F-16. W katastrofie samolotu zginął major Maciej „Slab” Krakowian. Niedawno otrzymał prestiżową nagrodę
— Tragiczna śmierć mjr. Krakowiana. Poruszające słowa gen. Nowaka: Zostawił żonę i dwójkę synów. To jest trauma dla naszego środowiska
Jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16
Mjr „Slab” był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Był absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie, po ukończeniu którego trafił do Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Ukończył liczne kursy i specjalistyczne szkolenia oraz brał udział w wielu ćwiczeniach i misjach międzynarodowych.
Maciej Krakowian od początku związany był z lotnictwem taktycznym. Specjalizował się w pilotażu samolotu F-16C/D Fighting Falcon Block 52+, podstawowej maszynie bojowej polskiego lotnictwa.
W trakcie służby zgromadził ponad 1 400 godzin nalotu, z czego około 1 200 na F-16. Jako doświadczony pilot pełnił funkcję instruktora, a następnie lidera F-16 Tiger Demo Team Poland – oficjalnej grupy pokazowej, prezentującej możliwości bojowe i manewrowe polskich F-16 podczas największych imprez lotniczych.
Major Krakowian zasłynął widowiskowym stylem pilotażu, określanym mianem „3D” – dynamicznym, agresywnym, opartym na ciasnych manewrach wykonywanych blisko widowni. Zastosowanie takiej techniki wyróżniało polski zespół na tle innych pokazów F-16 w Europie.
Jego kunszt został doceniony w lipcu 2025 roku podczas Royal International Air Tattoo (RIAT) w Wielkiej Brytanii – największego pokazu lotnictwa wojskowego na świecie, które odbyły się w dniach 18-21 lipca. Publiczność przyznała mu nagrodę “As the Crow Flies Trophy”, wyróżniając jego solową prezentację na F-16 jako najbardziej efektowną i zapadającą w pamięć.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Gen. Wroński ocenia: Badanie katastrofy potrwa miesiące. „Zadajemy sobie cały czas pytanie, jak to możliwe”
— Na lotnisku w Radomiu rozbił się polski myśliwiec F-16! „Zapikował nad pasem, nie podniósł się, tylko uderzył w ziemię”. WIDEO
—Katastrofa F-16 i śmierć pilota. Prezydent Nawrocki złożył wyrazy współczucia jego bliskim. Rozmawiał również z szefem BBN
— Wielki smutek po tragedii w Radomiu. Politycy składają kondolencje rodzinie. Duda: Łączę się duchowo z Jego Rodziną i Przyjaciółmi
olnk/Telewizja wPolsce24/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/738983-tylko-u-nas-przypominamy-rozmowe-z-mjr-slabem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.