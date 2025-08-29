Pilot F-16 mjr Maciej „Slab” Krakowian, który zginął w katastrofie lotniczej, zapowiadał, że zaplanowany na AirSHOW w Radomiu pokaz będzie połączeniem siły, precyzji i elegancji F-16. To prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu - mówił w minionym tygodniu. W sieci pokazano zaś zdjęcie, które mogło być ostatnim przedstawiającym pilota.
Jako pilot i lider F-16 Tiger Demo Team mam wyjątkową możliwość reprezentować Polskie Siły Powietrzne, a państwu pokazać charakterystykę naszej służby z perspektywy kokpitu F-16
— mówił mjr Krakowian w ub. tygodniu podczas konferencji prasowej zapowiadającej pokazy w Radomiu.
Podkreślał, że dla niego to ogromny zaszczyt po raz kolejny mieć szansę zaprezentować możliwości samolotu F-16 w Radomiu.
W miejscu, do którego zawsze wracam z sentymentem. W miejscu, które od lat uchodzi za stolicę lotnictwa pokazowego w Polsce
— powiedział pilot F-16.
Symbol profesjonalizmu, treningu i wytrwałości
Zapowiedział, że pokaz, który przygotowywał jego zespół na AirSHOW to połączenie siły, precyzji i elegancji F-16.
To prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu. Dla mnie jednak jest to symbol profesjonalizmu, treningu i wytrwałości, którą każdego dnia pokazujemy w swojej codziennej pracy w służbie
— powiedział „Slab”.
Jak mówił, pokazy AirSHOW to nie tylko to, co widzimy w powietrzu.
To również spotkania, rozmowy i wspólne budowanie wspólnoty wokół pasji lotniczej. Zależy nam na tym, żeby każdy widz, niezależnie od tego, czy będzie to dziecko, które marzy o lataniu, czy też doświadczony pasjonat, mógł poczuć to, czego my doświadczamy każdego dnia
— mówił mjr Krakowian.
Była przygotowana niespodzianka
Wspomniał także o kilku okazjach do świętowania podczas AirSHOW 2025, tj. 85. rocznicy bitwy o Anglię, 100-leciu Lotniczej Akademii Wojskowej.
Wspomnę jeszcze o jednej, takiej bardziej bliskiej mojemu sercu rocznicy. Świętujemy również 10-lecie F-16 Tiger Demo Team, który przez dekadę z dumą reprezentuje Polskę na niebie Europy
— powiedział pilot. Zapowiedział, że w związku z tą rocznicą zespół przygotował pewną niespodziankę.
Mjr Krakowian podziękował również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego wydarzenia.
W powietrzu oczywiście zobaczymy personel latający. Jednak, aby do tego mogło dojść, wymagana jest praca, zaangażowanie i doświadczenie wielu osób na ziemi
— podkreślał.
To mogło być ostatnie zdjęcie pilota
Wczoraj wieczorem, podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu, samolot F-16 pilotowany przez mjr Krakowian rozbił się. Pilot nie przeżył.
W sieci ukazało się zaś zdjęcie, które mogło być ostatnim przedstawiającym pilota. To część tzw. facebookowej rolki na profilu F-16 Tiger Demo Team:
— Ujawniono tożsamość pilota F-16. W katastrofie samolotu zginął major Maciej „Slab” Krakowian. Niedawno otrzymał prestiżową nagrodę
— Tragiczna śmierć mjr. Krakowiana. Poruszające słowa gen. Nowaka: Zostawił żonę i dwójkę synów. To jest trauma dla naszego środowiska
— Na lotnisku w Radomiu rozbił się polski myśliwiec F-16! „Zapikował nad pasem, nie podniósł się, tylko uderzył w ziemię”. WIDEO
