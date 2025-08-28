„To jest trauma dla całego naszego środowiska. Środowisko pilotów, szczególnie pilotów F-16 jest bardzo małym środowiskiem, wszyscy się znamy, wszyscy latamy razem ze sobą. Maciek był nie tylko świetnym pilotem. Miał ogromny potencjał. Widzieliśmy w nim przyszłego dowódcę lotniczego” - powiedział podczas konferencji prasowej inspektor sił powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Ireneusz Nowak. W godzinach wieczornych na lotnisku w Radomiu doszło do katastrofy lotniczej myśliwca F-16. W jej wyniku zginął polski pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian.
Do katastrofy doszło podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW.
Podczas konferencji, na której wystąpił również minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, głos zabrał również inspektor sił powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Ireneusz Nowak. W poruszających słowach wspomniał o tragicznie zmarłym pilocie.
Bycie pilotem myśliwskim to spełnienie marzeń i to realizacja swojej pasji, ale jak brutalnie pokazało dzisiaj życie, za tę pasję czasami, niektórym z nas, przychodzi zapłacić najwyższą cenę. Maciek miał 35 lat. Zostawił wspaniałą żonę Magdę, zostawił dwójkę bliźniaków, wspaniałych chłopców. Dzisiaj wszyscy jesteśmy z nimi, składamy kondolencje. Chcemy im pomóc w tej trudnej chwili
— powiedział.
To jest trauma dla całego naszego środowiska. Środowisko pilotów, szczególnie pilotów F-16 jest bardzo małym środowiskiem, wszyscy się znamy, wszyscy latamy razem ze sobą. Maciek był nie tylko świetnym pilotem. Miał ogromny potencjał. Widzieliśmy w nim przyszłego dowódcę lotniczego. Chcieliśmy, aby rozwijał swoją karierę nie tylko lotniczą, ale również wojskową. Dzisiaj te wszystkie marzenia, nasze oczekiwania, zostały brutalnie przerwane. Paradoksem i ironią losu jest to, że stało się to w Święto Lotnictwa. Przyłączam się do kondolencji
— powiedział.
Generał przypomniał, że 18 lipca mjr Maciej „Slab” Krakowian otrzymał prestiżową nagrodę “As the Crow Flies Trophy”, którą przyznała mu publiczność podczas Royal International Air Tattoo (RIAT) w Wielkiej Brytanii – największego pokazu lotnictwa wojskowego na świecie, które odbyły się w dniach 18-21 lipca.
Zrobimy wszystko, aby otoczyć opieką rodzinę, aby ulżyć im w tym trudnym czasie. Wspominając Maćka, trzy lata był już pilotem pokazowym, liderem F-16 Tiger Demo Team Poland. Latał wspaniale, dostarczał emocji wszystkim widzom
— powiedział.
Nasz zawód jest zawodem podwyższonego ryzyka. Każdy, kto się decyduje ten zawód uprawiać musi akceptować to ryzyko. Jesteśmy tylko ludźmi i zdarzają nam się błędy i zdarzają nam się słabsze momenty. Dzisiaj deklaruję, że zrobimy wszystko, aby pamięć o Maćku była kontynuowana, aby nasze środowisko szybko się podniosło i aby rodzina została objęta opieką
— zapewnił.
kk
