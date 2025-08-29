KOMENTARZE

Koniec z pokazami lotniczymi? Gorąca dyskusja po katastrofie w Radomiu. Opinie są podzielone. "Takie szkolenia i ćwiczenia służą także odstraszaniu"

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Po tragicznym wypadku do jakiego doszło na lotnisku w Radomiu, gdzie w wyniku katastrofy samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego mjr Maciej „Slab” Krakowian, rozpoczęła się dyskusja nad tym, czy nie należałoby skończyć z organizowaniem pokazów lotniczych. Przypomnijmy, że do katastrofy doszło podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu.

W czwartek podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się polski samolot F-16. Pilot Wojska Polskiego mjr Maciej „Slab” Krakowian nie przeżył.

CZYTAJ WIĘCEJ:

- Na lotnisku w Radomiu rozbił się polski myśliwiec F-16! „Zapikował nad pasem, nie podniósł się, tylko uderzył w ziemię”. WIDEO

- Ujawniono tożsamość pilota F-16. W katastrofie samolotu zginął major Maciej „Slab” Krakowian. Niedawno otrzymał prestiżową nagrodę

Jedną z pierwszych osób, które postawiły tę sprawę, była posłanka Paulina Matysiak.

W katastrofie samolotu F-16 w Radomiu zginął pilot, żołnierz Wojska Polskiego. Wyrazy współczucia dla najbliższych!

To powinien być koniec jeśli chodzi o wykorzystywanie zdolności żołnierzy i sprzętu w rozrywkowych imprezach typu Air Show. Pilotowi, który zginął życia już nic nie wróci. Zadbajmy o innych

— napisała.

Z jej uwagą zgodził się szereg internautów.

Pełna zgoda - niech piloci akrobaci uczestniczą w tego typu wydarzeniach. Natomiast Wojsko Polskie powinno realizować inne cele i nie narażać się na zbędne ryzyko

— napisał Adam Czarnecki.

Stanowczo tak. Przelot na defiladzie - jak najbardziej, ale nic więcej

— zaproponował Marek Wróbel.

Z opinią Matysiak nie zgodził się polityk Jakub Stefaniak.

Stała się tragedia i nie ma co do tego wątpliwości, ale proszę nie robić na tym polityki. Takie pokazy to element szkolenia, układ akrobacyjny składa się z manewrów bojowych. Robią to piloci na całym świecie. I nie brnijmy w dyskusję ze względu na szacunek dla świetnego pilota

— napisał.

W podobnym tonie wypowiedział się redaktor portalu Defense24.pl Damian Ratka.

Napiszę tylko tyle, i wiem że pewnie kogoś tym zdenerwuję: 1) Jeśli pokazy lotnicze mają się odbywać, to zasady bezpieczeństwa powinny być zaostrzone, czyli zakaz niebezpiecznych manewrów. 2) W pokazach nie powinni brać udziału aktywnie służący piloci i maszyny bojowe!

— stwierdził.

Z jego zdaniem zaczął polemizować gen. Wiesław Kukuła.

Miałem bardzo podobne podejście do tematu. Śp. „Slab” wiele miesięcy poświęcił by przekonać mnie do tego, że jestem w wielkim błędzie. Takie szkolenia i ćwiczenia służą również odstraszaniu

— tłumaczył.

Podobne zdanie do gen. Kukuły ma Andrzej Kiński, redaktor naczelny miesięcznika „Wojsko i technika”. W rozmowie z PAP podkreślił, że takie imprezy odgrywają ważną rolę.

Takie imprezy odbywają się na całym świecie i cieszą się olbrzymią popularnością wśród społeczeństwa. Pokazują na co idą pieniądze podatnika i są elementem promocji lotnictwa cywilnego i wojskowego

— powiedział.

kk/X/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych