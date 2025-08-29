Po tragicznym wypadku do jakiego doszło na lotnisku w Radomiu, gdzie w wyniku katastrofy samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego mjr Maciej „Slab” Krakowian, rozpoczęła się dyskusja nad tym, czy nie należałoby skończyć z organizowaniem pokazów lotniczych. Przypomnijmy, że do katastrofy doszło podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu.
W czwartek podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się polski samolot F-16. Pilot Wojska Polskiego mjr Maciej „Slab” Krakowian nie przeżył.
Jedną z pierwszych osób, które postawiły tę sprawę, była posłanka Paulina Matysiak.
W katastrofie samolotu F-16 w Radomiu zginął pilot, żołnierz Wojska Polskiego. Wyrazy współczucia dla najbliższych!
To powinien być koniec jeśli chodzi o wykorzystywanie zdolności żołnierzy i sprzętu w rozrywkowych imprezach typu Air Show. Pilotowi, który zginął życia już nic nie wróci. Zadbajmy o innych
— napisała.
Z jej uwagą zgodził się szereg internautów.
Pełna zgoda - niech piloci akrobaci uczestniczą w tego typu wydarzeniach. Natomiast Wojsko Polskie powinno realizować inne cele i nie narażać się na zbędne ryzyko
— napisał Adam Czarnecki.
Stanowczo tak. Przelot na defiladzie - jak najbardziej, ale nic więcej
— zaproponował Marek Wróbel.
Z opinią Matysiak nie zgodził się polityk Jakub Stefaniak.
Stała się tragedia i nie ma co do tego wątpliwości, ale proszę nie robić na tym polityki. Takie pokazy to element szkolenia, układ akrobacyjny składa się z manewrów bojowych. Robią to piloci na całym świecie. I nie brnijmy w dyskusję ze względu na szacunek dla świetnego pilota
— napisał.
W podobnym tonie wypowiedział się redaktor portalu Defense24.pl Damian Ratka.
Napiszę tylko tyle, i wiem że pewnie kogoś tym zdenerwuję: 1) Jeśli pokazy lotnicze mają się odbywać, to zasady bezpieczeństwa powinny być zaostrzone, czyli zakaz niebezpiecznych manewrów. 2) W pokazach nie powinni brać udziału aktywnie służący piloci i maszyny bojowe!
— stwierdził.
Z jego zdaniem zaczął polemizować gen. Wiesław Kukuła.
Miałem bardzo podobne podejście do tematu. Śp. „Slab” wiele miesięcy poświęcił by przekonać mnie do tego, że jestem w wielkim błędzie. Takie szkolenia i ćwiczenia służą również odstraszaniu
— tłumaczył.
Podobne zdanie do gen. Kukuły ma Andrzej Kiński, redaktor naczelny miesięcznika „Wojsko i technika”. W rozmowie z PAP podkreślił, że takie imprezy odgrywają ważną rolę.
Takie imprezy odbywają się na całym świecie i cieszą się olbrzymią popularnością wśród społeczeństwa. Pokazują na co idą pieniądze podatnika i są elementem promocji lotnictwa cywilnego i wojskowego
— powiedział.
