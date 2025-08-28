Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team zginął major Maciej „Slab” Krakowian. - Łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby; jego pokazami zachwycały się tysiące - podkreślono.
„Żegnaj, Mistrzu”
Oficjalne konto Wojsk Obrony Terytorialnej na X podało, że w wypadku zginął pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian z grupy F-16 Tiger Demo Team Poland.
Nazwisko pilota potwierdziło na X Dowództwo Operacyjne RSZ. „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team, w której tragicznie zginął major Maciej »Slab« Krakowian. Święto Lotnictwa Polskiego – dzień dumy i pamięci – stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki” - napisano na X.
Historia polskich skrzydeł to ciągłość pokoleń: od zwycięstwa Żwirki i Wigury w 1932 roku, przez obrońców nieba w 1939 i lotników Bitwy o Anglię, po pilotów, którzy w czasach pokoju budowali nowoczesne Siły Powietrzne. Major Krakowian był spadkobiercą tej tradycji – łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby
— podkreśliło DORSZ.
Zaznaczono również, że pokazami mjr Krakowiana zachwycały się tysiące, a niedawna nagroda „As the Crow Flies” na RIAT 2025 była tylko jednym z widocznych znaków uznania, jakie zyskał zarówno w kraju, jak i wśród międzynarodowej społeczności lotniczej.
To niepowetowana strata dla całej rodziny lotniczej. Choć brakuje słów, by oddać ciężar tego ciosu, chcemy wyrazić naszą najgłębszą solidarność w żałobie. Żegnaj, Mistrzu. Twoje loty pozostaną w naszej pamięci jako symbol doskonałości, pasji i poświęcenia – tej samej, która od dziesięcioleci wyznacza standard polskiego lotnictwa
— napisano.
W tragicznym wypadku w Radomiu zginął pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian. Łączymy się w bólu z rodziną, bliskimi i członkami grupy F-16 Tiger Demo Team Poland
— przekazano na oficjalnym profilu Wojsk Obrony Terytorialnej.
Blue Sky Maćku…. Do zobaczenia po drugiej stronie
— przekazał profil „Polish Military Radar”.
W dzisiejszej katastrofie F-16 Tiger Demo Team w Radomiu zginął pilot Maciej „Slab” Krakowian. Nie ma słów, aby wyrazić jak ogromna jest to tragedia. Żegnaj, Mistrzu…
— napisano na profilu „Imprezy lotnicze w Polsce”.
CZYTAJ TAKŻE: Na lotnisku w Radomiu rozbił się polski myśliwiec F-16! „Zapikował nad pasem, nie podniósł się, tylko uderzył w ziemię”. WIDEO
Śmierć pilota
Podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot nie przeżył. Na miejsce przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Informacje o katastrofie przekazało też Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego udziałem samolotu F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane
— czytamy we wpisie DGRSZ na platformie X.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że w związku z katastrofą samolotu wojskowego na lotnisku w Radomiu, „podjęte zostały już wstępne czynności procesowe przez prokuratorów 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy są w drodze na miejsce zdarzenia”.
Na miejscu są już przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej. Więcej informacji przekażemy jutro w godzinach popołudniowych na konferencji zorganizowanej w Radomiu
— przekazano na platformie X.
CZYTAJ TAKŻE: Wielki smutek po tragedii w Radomiu. Politycy składają kondolencje rodzinie. Duda: Łączę się duchowo z Jego Rodziną i Przyjaciółmi
