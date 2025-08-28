Tragiczna katastrofa do której doszło na lotnisku w Radomiu, gdzie rozbił się myśliwiec F-16, a śmierć na miejscu poniósł pilot, zszokowała opinię publiczną. Kondolencję bliskim pilota złożyły najważniejsze osoby w państwie. Ale nie tylko ich ten wypadek zasmucił.
Katastrofa w Radomiu
Podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16; w katastrofie zginął pilot Wojska Polskiego. Na miejsce katastrofy przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W katastrofie nie zostały poszkodowane osoby postronne.
Doniesienia mediów o katastrofie potwierdził wieczorem w TVN 24 minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych, katastrofa samolotu F-16. Rozmawiałem przed chwilą z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem obrony, który jedzie do Radomia. (…) Pilot nie przeżył
— powiedział minister. Dodał, że jest to pierwsza katastrofa polskiego samolotu F-16. -
Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny
— zaznaczył Siemoniak.
Oficjalne konto Wojsk Obrony Terytorialnej na X podało, że „w tragicznym wypadku w Radomiu zginął pilot mjr Maciej »Slab« Krakowian. Łączymy się w bólu z rodziną, bliskimi i członkami grupy F-16 Tiger Demo Team Poland”.
„Cześć Jego pamięci”
Kondolencje rodzinie pilota złożyły najważniejsze osoby w państwie. „Łączę się duchowo z Jego Rodziną i Przyjaciółmi” - napisał były prezydent Andrzej Duda.
Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie
— napisał prezydent Karol Nawrocki.
W Radomiu podczas akrobacji F16 doszło do katastrofy. Pilot, niestety nie uratował się. Łączę się duchowo z Jego Rodziną i Przyjaciółmi
— napisał były prezydent Andrzej Duda.
Po tragedii na radomskim lotnisku nie ma słów, żeby wyrazić ból, szok, wykrzyczeć niezgodę. Wspaniały, świetnie wykształcony, nagradzany pilot, instruktor, szef szkolenia…
Najbliższym, a zwłaszcza żonie i synom poległego Kolegi, składam najszczersze, z głębi serca płynące wyrazy współczucia. Usłyszycie to pewnie od każdej lotniczej rodziny, ale i od polskiego państwa: nie zostaniecie teraz sami.
Wciąż nie możemy w to z Ulą uwierzyć…
— napisał marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia
— napisał premier Donald Tusk.
Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą.
Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia.
To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego
— napisał z kolei minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Dramatyczne wiadomości z Radomia, gdzie w trakcie ćwiczeń rozbił się samolot F-16. Składam najszczersze kondolencje rodzinie i najbliższym zmarłego pilota
— napisał były premier Mateusz Morawiecki.
Niech dobry Pan Bóg ma w opiece duszę tragicznie zmarłego polskiego pilota wojskowego
— napisał Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci pilota F-16, oficera Wojska Polskiego. To wielka strata dla Polski i całych Sił Zbrojnych RP. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Cześć Jego pamięci
— czytamy na profilu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na platformie X.
W imieniu wszystkich policjantów i pracowników Policji Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń składa wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Kolegom z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego po tragicznym wypadku lotniczym, do którego doszło podczas treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025.
Łączymy się w bólu i żałobie z całą społecznością Sił Powietrznych oraz wszystkimi, których dotknęła ta tragedia.
Cześć Jego Pamięci
— napisano na profilu Polskiej Policji na platformie X.
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team, w której tragicznie zginął major Maciej „Slab” Krakowian. Święto Lotnictwa Polskiego – dzień dumy i pamięci – stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki.
Historia polskich skrzydeł to ciągłość pokoleń: od zwycięstwa Żwirki i Wigury w 1932 roku, przez obrońców nieba w 1939 i lotników Bitwy o Anglię, po pilotów, którzy w czasach pokoju budowali nowoczesne Siły Powietrzne. Major Krakowian był spadkobiercą tej tradycji – łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby. Jego pokazami zachwycały się tysiące, a niedawna nagroda „As the Crow Flies” na RIAT 2025 była tylko jednym z widocznych znaków uznania, jakie zyskał zarówno w kraju, jak i wśród międzynarodowej społeczności lotniczej.
To niepowetowana strata dla całej rodziny lotniczej. Choć brakuje słów, by oddać ciężar tego ciosu, chcemy wyrazić naszą najgłębszą solidarność w żałobie.
Żegnaj, Mistrzu. Twoje loty pozostaną w naszej pamięci jako symbol doskonałości, pasji i poświęcenia – tej samej, która od dziesięcioleci wyznacza standard polskiego lotnictwa.
Rodzinie, Przyjaciołom i Kolegom majora Krakowiana składamy najszczersze wyrazy współczucia. Niech pamięć o Nim będzie żywa, a Jego odwaga i profesjonalizm staną się inspiracją dla następnych pokoleń lotników Rzeczypospolitej
— czytamy na profilu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.
Jesteśmy głęboko poruszeni tragicznym wypadkiem i śmiercią polskiego pilota F-16. Składamy kondolencje rodzinie, bliskim oraz całym Polskim Siłom Powietrznym. Polacy i Amerykanie, ramię w ramię bronimy naszych narodów, i stoimy ramię w ramię także w tych najgorszych chwilach. Dziś łączymy się w smutku z naszymi polskimi sojusznikami
— napisano na profilu ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce na platformie X.
