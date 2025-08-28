Na lotnisku w Radomiu doszło do tragicznego wypadku w wyniku, którego rozbił się polski myśliwiec F-16. Do wypadku doszło podczas ćwiczeń przed pokazami Air Show 2025. Samolot należał do zespołu pokazowego Tiger Demo. Pilot nie zdążył się katapultować. Jego śmierć potwierdził minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na miejsce katastrofy przybył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Do zdarzenia doszło dzisiaj o godz. 19:25. O tragedii poinformował portal Echo Dnia.
Samolot F-16 z zespołu Tiger Demo zapikował nad pasem, nie podniósł się, tylko uderzył w ziemię. Natychmiast stanął w ogniu. Na miejscu pracują strażacy
— relacjonował reporter portalu Echo Dnia Dawid Owczarek, który był świadkiem wypadku.
„Tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych”
Potwierdzam, że podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16; pilot nie przeżył - poinformował w TVN 24 koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak
Tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych, katastrofa samolotu F-16. (…) Pilot nie przeżył
— powiedział Siemmoanik.
Dodał, że jest to pierwsza katastrofa samolotu F-16.
Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny
— zaznaczył Siemoniak.
Szef MON jedzie na miejsce wypadku
Do informacji o katastrofie odniósł się także rzecznik rządu Adam Szłapka.
Tragedia w Radomiu, w trakcie przygotowań do AirShow rozbił się samolot F-16. Niestety pilot zginął
— napisał na platformie X.
Szłapka poinformował także, że wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o sytuacji.
„To wielka strata dla całego Wojska Polskiego”
Po tym, jak szef MON przybył na miejsce, opublikował wpis na platformie X.
Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego
— napisał szef MON.
Kondolencje rodzinie pilota złożył również premier Donald Tusk.
W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia
— napisał.
kk/Echo Dnia/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/738964-na-lotnisku-w-radomiu-rozbil-sie-polski-mysliwiec-f-16
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.