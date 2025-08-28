Podczas wspólnej konferencji MON, MSWiA i RCBP zaprezentowano „Poradnik Bezpieczeństwa”. Dokument, który ma trafić do każdego domu w Polsce, zawiera praktyczne wskazówki na wypadek klęsk żywiołowych, zagrożeń terrorystycznych czy sytuacji wojennych. „Można z niego korzystać, jest do pobrania w PDF, do wydrukowania, do korzystania w wersji elektronicznej” - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
Kosiniak-Kamysz: Powstał poradnik bezpieczeństwa
Podczas wspólnej konferencji MON, MSWiA i RCB dotyczącej przedstawienia „Poradnika bezpieczeństwa” wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że rząd opracował poradnik bezpieczeństwa. Podkreślił, że „trafi już niedługo do każdego domu, a już dzisiaj jest dostępny na stronach internetowych”.
Można z niego korzystać, jest do pobrania w PDF, do wydrukowania, do korzystania w wersji elektronicznej. Poradnik, który zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. To nie chodzi tylko i wyłącznie o sytuację najtrudniejszą, o czas W, o czas wojny, ale chodzi o huragany, klęski żywiołowe powodzie, o pożary, chodzi o momenty zagrożeń terrorystycznych
— powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wicepremier przypomniał powódź z września 2024 roku, gdy wiele osób nie było przygotowanych na tego typu klęskę żywiołową.
Wtedy część osób odmawiała ewakuacji, nawet jak zbliżał się śmigłowiec z ratownikami i mówił, że trzeba się ewakuować. Dzisiaj robimy to po to, żeby każdy był przygotowany, żeby każdy miał wiedzę, świadomość. Podręcznik jest bardzo fajnie napisany. Prostym językiem, przystępnym, z pięknymi grafikami
— powiedział Kosiniak-Kamysz.
Przedstawiając grono ekspertów zaangażowanych w powstanie poradnika, wicepremier podkreślił, że „Polska będzie na razie jednym z niewielu państw w Europie, która tak skutecznie przygotowuje się i tak silnie buduje świadomość społeczną”.
Kierwiński: 5 mld trafi do samorządów na ochronę ludności
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał, że prawie 5 mld złotych trafi w tym roku do samorządów, aby mogły realizować najważniejsze zakupy wspierające ochronę ludności.
To są wspólne ustalenia pana premiera Donalda Tuska, pana premiera Kosiniaka-Kamysza, aby 0,3 proc. polskiego PKB przeznaczane było na obronę każdego mieszkańca Polski
— powiedział Kierwiński.
Dodał, że środki wkrótce zaczną być przekazywane do samorządów. Minister ocenił, że będzie to „gigantyczny zastrzyk pieniędzy w miejscach, gdzie samorządy mają lokalne stowarzyszenia, takie jak OSP i PSP, gdzie to bezpieczeństwo musi być zapewnione”.
RCB: w mObywatel pojawi się „Poradnik Bezpieczeństwa”
Zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa płk SG Mariusz Marchlewicz przekazał, że w aplikacji mObywatel pojawi się kolejna zakładka, w której będzie dostęp do „Poradnika bezpieczeństwa”.
Będzie tam można sprawdzić wszystkie zawarte w poradniku treści, aby być przygotowanym na ewentualne niebezpieczeństwo
— poinformował Marchlewicz.
Dodał, że udział Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tworzeniu „Poradnika bezpieczeństwa” jest częścią misji RCB polegającej na edukacji obywateli.
