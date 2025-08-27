Do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach przyjęty został Adam Niedzielski, były minister zdrowia. Jak podaje nieoficjalnie RMF FM, miał na ciele obrażenia najprawdopodobniej po pobiciu.
Informację o przyjęciu byłego ministra do szpitala potwierdził w rozmowie z RMF FM dyrektor placówki.
Pobicie byłego ministra?
Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, Adam Niedzielski miał na ciele obrażenia, które najprawdopodobniej powstały wskutek pobicia. Do zdarzenia doszło dziś po południu.
Życiu byłego ministra nie zagraża niebezpieczeństwo.
