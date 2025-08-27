Niedzielski w szpitalu! Były minister zdrowia został pobity? Informacje o przyjęciu do lecznicy potwierdził dyrektor placówki

Do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach przyjęty został Adam Niedzielski, były minister zdrowia. Jak podaje nieoficjalnie RMF FM, miał na ciele obrażenia najprawdopodobniej po pobiciu.

Informację o przyjęciu byłego ministra do szpitala potwierdził w rozmowie z RMF FM dyrektor placówki.

Pobicie byłego ministra?

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, Adam Niedzielski miał na ciele obrażenia, które najprawdopodobniej powstały wskutek pobicia. Do zdarzenia doszło dziś po południu.

Życiu byłego ministra nie zagraża niebezpieczeństwo.

