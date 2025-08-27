Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że poziom Wisły a stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary wynosi zaledwie 7 cm. „To nie jest niespodzianka, lecz konsekwencja zjawisk obserwowanych od lat. Zaskoczeni mogą być jedynie ci, którzy patrzą na sytuację wyłącznie przez pryzmat tegorocznego, nieco chłodniejszego lata i bardziej wilgotnej wiosny” - tłumaczy prof. Marcin Świtoniak z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, rekordowe 7 cm na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary zanotowano po raz pierwszy dziś o godz. 8.10. Poprzedni rekordowo niski wynik to 8 cm, odnotowany wczoraj - 26 sierpnia.
Z informacji podanych przez Instytut wynika, że niski stan wody odnotowano również na 22 stacjach monitorowanych przez IMGW. Dziarny na rzece Iławka jest jedyną stacją, na której poziom wody jest powyżej stanu ostrzegawczego.
Prof. Marcin Świtoniak z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powiedział PAP, że dla specjalistów zjawisko to nie jest zaskoczeniem.
Konsekwencja ostatnich lat
To nie jest niespodzianka, lecz konsekwencja zjawisk obserwowanych od lat. Zaskoczeni mogą być jedynie ci, którzy patrzą na sytuację wyłącznie przez pryzmat tegorocznego, nieco chłodniejszego lata i bardziej wilgotnej wiosny
— wyjaśnił prof. Świtoniak.
Zaznaczył, że jest to wynikiem niskich opadów śniegu w czasie zimy, przez co wiosną gleby nie są zasilane wodą z roztopów.
Opady wiosenne i letnie szybko spływają do rzek, nie uzupełniając trwałych zasobów wody w środowisku
— wytłumaczył ekspert.
Naukowiec dodał, że niski poziom Wisły zwiększa zapotrzebowanie na nawadnianie pól, co oznacza większe zużycie wód głębinowych. – W ten sposób sami sobie szkodzimy. Największym problemem i jednocześnie najprostszym rozwiązaniem jest zatrzymywanie wody w glebie i najmniejszych zlewniach.
Jak informował Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu niskiego poziomu wody kursowanie promów na Wiśle jest zawieszone od 12 sierpnia do odwołania.
