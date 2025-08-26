Ponad połowa polskich szpitali doświadczyła wycieków danych, a raport Grant Thornton i ResilientX, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza, ujawnił blisko 700 luk bezpieczeństwa w 50 placówkach - informuje „Rz”.
W sieci dostępnych jest 2,2 tys. haseł powiązanych ze szpitalami, co otwiera drogę do cyberataków. Najbardziej narażone są duże jednostki z kontraktami NFZ powyżej 200 mln zł
— czytamy w dzienniku.
Jak pisze gazeta, skutki ataków mogą być dramatyczne, czego dowodzą przypadki zgonów pacjentów w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Dodaje, że mimo rosnących nakładów na obronę przed hakerami nadal brakuje kadr i procedur bezpieczeństwa.
Eksperci apelują o szkolenia i szybsze reagowanie, bo cyberprzestępcy potrafią wykorzystać luki w kilka godzin
— zaznacza.
CZYTAJ TAKŻE: Burza w sieci po słowach Michała Szczerby! „Ależ znieczulica”; „Po prostu brak słów”; „Buta, arogancja, bezczelność”; „Całkowity cynizm”
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/738730-hakerzy-atakuja-szpitale-tak-wyciekaja-dane
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.