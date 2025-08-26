Zanotowano najniższy w historii pomiarów stan Wisły! Poprzedni rekord wynosił o 1 cm więcej. Zawieszono kursowanie promów

autor: PAP/Paweł Supernak

Wczoraj zanotowano najniższy w historii pomiarów stan wody na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary nad Wisłą. Wyniósł on 9 cm, o jeden centymetr mniej niż w sobotę 23 sierpnia - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według IMGW, rekordowe 9 cm na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary zanotowano po raz pierwszy w poniedziałek o godz. 8.20. Poprzedni rekord wynosił o 1 cm więcej.

Z danych IMGW wynika, że poziom wody poniżej minimum okresowego występuje także na 15 stacjach hydrologicznych na rzekach: Warcie, Kaczawie, Moszczenicy, Budzówce, Żylicy, Nysie Kłodzkiej, Kwisie, Pilicy, Prądniku, Skawicy, Krasnej i Wiśle.

Problem suszy

Profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powiedział PAP, że w związku z dużym prawdopodobieństwem nowej fali upałów we wrześniu, może powrócić problem suszy oraz niskich stanów wody w rzekach.

Ten sam, który wystąpił we wrześniu 2024 r.

— dodał.

Jak informował Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu niskiego poziomu wody kursowanie promów na Wiśle jest zawieszone od 12 sierpnia do odwołania.

