Dwie osoby zginęły w wyniku wypadku awionetki, która spadła dziś przed południem na teren prywatnej posesji w miejscowości Krzycko Wielkie w woj. wielkopolskim.
Do wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 11. Jak powiedziała PAP oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie podkom. Monika Żymełka, w Krzycku Wielkim w gminie Włoszakowice na teren ogródka jednej z prywatnych posesji spadła awionetka.
Po upadku pojazd stanął w płomieniach. Strażacy po dogaszeniu tego pożaru ujawnili zwęglone ciała dwóch osób. Obecnie trwa ustalanie tożsamości tych osób oraz ustalanie wszelkich innych okoliczności tego wypadku i tego lotu
— powiedziała.
Dodała, że na miejsce zdarzeniu nadal pracują służby. Udaje się tam także prokurator i dalsze czynności wykonywane będą pod jego nadzorem.
maz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/738640-wypadek-awionetki-znaleziono-zweglone-ciala-dwoch-osob
