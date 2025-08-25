WIDEO

Tragedia w Wielkopolsce. Awionetka spadła na prywatną posesję w Krzycku Wielkim. Strażacy znaleźli zwęglone ciała dwóch osób

Wypadek w Krzycku Wielkim / autor: Fratria/X
Wypadek w Krzycku Wielkim / autor: Fratria/X

Dwie osoby zginęły w wyniku wypadku awionetki, która spadła dziś przed południem na teren prywatnej posesji w miejscowości Krzycko Wielkie w woj. wielkopolskim.

Do wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 11. Jak powiedziała PAP oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie podkom. Monika Żymełka, w Krzycku Wielkim w gminie Włoszakowice na teren ogródka jednej z prywatnych posesji spadła awionetka.

Po upadku pojazd stanął w płomieniach. Strażacy po dogaszeniu tego pożaru ujawnili zwęglone ciała dwóch osób. Obecnie trwa ustalanie tożsamości tych osób oraz ustalanie wszelkich innych okoliczności tego wypadku i tego lotu

— powiedziała.

Dodała, że na miejsce zdarzeniu nadal pracują służby. Udaje się tam także prokurator i dalsze czynności wykonywane będą pod jego nadzorem.

maz/PAP/X

