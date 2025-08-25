Dzisiaj w miejscowości Jankowy k. Kępna wybuchł pożar na terenie firmy meblarskiej. Trwa jego dogaszanie.
Jak poinformował PAP kpt Jakub Sobczak z biura prasowego kępińskiej straży pożarnej ogień pojawił się o godz. 7.40 na terenie firmy meblarskiej w hali o pow. 2 tys. metrów kwadratowych, gdzie przechowywana jest pianka tapicerska.
Akcja gaśnicza
Na miejsce przybyło 16 zastępów straży pożarnej. Obecnie trwa dogaszanie pożaru.
Jedna z osób – pracowników zakładu - doznała obrażeń ciała, ale jak przekazał oficer prasowy nie jest to poważne obrażenie.
Na razie nie są znane przyczyna pożaru i poniesione straty
— powiedział kpt. Sobczak.
