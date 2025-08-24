W Szczecinie doszło do skandalicznej sytuacji z udziałem obywatelki Niemiec. Kobieta zdawała w tamtejszym WORDzie egzamin na prawo jazdy, ale egzaminator wyczuł od niej alkohol. „Kobieta miała w organizmie blisko promil alkoholu” - poinformowała policja.
Do zdarzenia doszło na terenie szczecińskiego WORDu. Egzaminator wyczuł od obywatelki Niemiec woń alkoholu i bezzwłocznie zawiadomił policję.
Kobieta miała w organizmie blisko promil alkoholu. Egzamin zakończył się szybciej niż się rozpoczął. Zamiast wymarzonego dokumentu, kursantka usłyszała zarzuty i w trybie przyspieszonym trafiła przed sąd, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata, karę grzywnę w wysokości 4000 zł oraz 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
— czytamy w komunikacie KWP Szczecin.
xyz/KWP Szczecin
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/738584-pijana-niemka-na-egzaminie-prawa-jazdy-w-szczecinie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.