Pijana Niemka na egzaminie prawa jazdy w Szczecinie! "Usłyszała zarzuty i w trybie przyspieszonym trafiła przed sąd"

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Samochód do nauki jazdy / autor: Fratria/X-KWP w Szczecinie, screen
Samochód do nauki jazdy / autor: Fratria/X-KWP w Szczecinie, screen

W Szczecinie doszło do skandalicznej sytuacji z udziałem obywatelki Niemiec. Kobieta zdawała w tamtejszym WORDzie egzamin na prawo jazdy, ale egzaminator wyczuł od niej alkohol. „Kobieta miała w organizmie blisko promil alkoholu” - poinformowała policja.

Do zdarzenia doszło na terenie szczecińskiego WORDu. Egzaminator wyczuł od obywatelki Niemiec woń alkoholu i bezzwłocznie zawiadomił policję.

Kobieta miała w organizmie blisko promil alkoholu. Egzamin zakończył się szybciej niż się rozpoczął. Zamiast wymarzonego dokumentu, kursantka usłyszała zarzuty i w trybie przyspieszonym trafiła przed sąd, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata, karę grzywnę w wysokości 4000 zł oraz 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

— czytamy w komunikacie KWP Szczecin.

xyz/KWP Szczecin

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych