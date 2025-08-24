Częstochowska policjantka w czasie podróży swoim autem drogą ekspresową S-5 w pobliżu Poznania błyskawicznie zareagowała na widok dwóch dużych psów błąkających się po ruchliwej drodze. Zabrała je do swojego samochodu, a potem szczęśliwie przekazała właścicielce. Policjantka to prawdziwa miłośniczka zwierząt. Z ogromnym sercem i oddaniem opiekuje się zwierzętami, służąc w częstochowskiej policji konnej.
Starszy sierżant Oliwia Zyg, która na co dzień pełni służbę w Ogniwie Konnym w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie podczas podróży swoim samochodem drogą S-5 w pobliżu Poznania, zauważyła na ruchliwej drodze dwa duże psy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, jak i samym zwierzętom, bez wahania zatrzymała swój pojazd, wysiadła z niego i w bezpieczny sposób zwabiła czworonogi do siebie. Oba psy od razu przywitały się z nią bardzo serdecznie (co widać na filmie), a potem zasiadły w jej samochodzie.
Niesamowity akt odwagi!
Sierżant Oliwia zapewniła im należyte bezpieczeństwo, przewiozła na parking samochodowy, a potem poprosiła o pomoc oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Mundurowy skierował do niej odpowiednie służby, które w fachowy sposób zabezpieczyły zwierzęta do czasu przyjazdu właściciela czworonogów.
W międzyczasie starszy sierżant Oliwia Zyg za pomocą komunikatora społecznego w Internecie opisała tę sytuację i powiadomiła, że zabezpieczone przez nią dwa duże psy uratowane przed niebezpieczeństwem, czekają na swojego pana we wskazanym miejscu.
Psy szczęśliwie wróciły do domu
Na odzew ze strony internautów nie czekała długo. Po chwili skontaktowała się z nią właścicielka psów, która za pośrednictwem komunikatora wyraziła jej swoja wdzięczność i poinformowała, że przyjechała na miejsce i zabrała swoje pupile.
Dzięki jej niesamowitej wrażliwości nie tylko do koni, ale także i psów, dwa zdezorientowane i bezradne zwierzaki trafiły z powrotem do swojego domu.
Choć podróż Oliwi z urlopu wydłużyła się w czasie, fakt ten nie miał dla policyjnej miłośniczki zwierząt w tej sytuacji większego znaczenia. Liczyło się to, że pomogła czworonogom oraz nie dopuściła do niebezpieczeństwa.
tt/policja.gov.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/738568-niecodzienna-interwencja-policjantka-uratowala-dwa-psy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.