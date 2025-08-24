Tragedia na A2 w kierunku Poznania. Ciężarówka z nieznanej przyczyny wjechała w automat do pobierania biletów. Kierowca nie żyje

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Miejsce tragedii / autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie
Miejsce tragedii / autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie

W nocy na punkcie poboru opłat Tarnawa Rzepińska na autostradzie A2 w Lubuskiem ciężarówka z nieznanej przyczyny wjechała w automat do pobierania biletów i stanęła w płomieniach. Jej kierowca zginął na miejscu” - poinformował rzecznik lubuskiej policji nadkom. Maciej Kimet.

Do zdarzenia doszło wczoraj przed godz. 23. Z nieznanej przyczyny samochód ciężarowy marki Volvo z naczepą uderzył w jedną z bramek i biletomat na pasach w kierunku Poznania. W wyniku uderzenia pojazd przewrócił się, zapalił i spłonął.

Kierowca ciężarówki zginął na miejscu. Trwa ustalanie jego tożsamości. Poza nim nie było innych osób poszkodowanych. Po zakończeniu działań przez strażaków, policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny i inne czynności procesowe. Na razie nie jest znana przyczyna wypadku

— powiedział PAP nadkom. Kimet.

Usuwanie skutków wypadku

Jak przekazał PAP dyżurny centrum zarządzania autostradą A2 Świecko - Konin, trwa jeszcze usuwanie skutków wypadku i pożaru. Ruch w kierunku Świecka odbywa się bez zakłóceń, a w kierunku Poznania ma niebawem zostać puszczony jedną z bramek. Do tego czasu obwiązuje objazd przez węzły A2 Rzepin i Torzym.

Komenda Powiatowa PSP w Sulęcinie przekazała, że w działaniach związanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i gaszeniem pożaru brały udział zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulęcinie oraz z jednostek OSP w Torzymiu, Gądkowie Wielkim i Boczowie.

Do kolejnego tragicznego zdarzenia drogowego doszło również wczoraj wieczorem. Na drodze krajowej nr 24 w Przytocznej zderzyły się czołowo dwa auta osobowe, jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych