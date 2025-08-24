Wczoraj synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Katarzyna Ścisłowska zapowiadała, że w nocy w Tatrach spadnie śnieg. Prognozy pogody sprawdziły się i na Kasprowym Wierchu zrobiło się biało.
Jak informuje IMGW, północna i wschodnia Europa oraz Półwysep Iberyjski znajdą się pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą układy wysokiego ciśnienia. Polska północno-wschodnia będzie pod wpływem zatoki niżu znad Finlandii, a pozostały obszar kraju dostanie się w zasięg klina wyżu znad Morza Północnego. Napływać będzie chłodna polarna morska masa powietrza.
Gdzie pojawił się biały puch?
Choć sierpień kojarzy się z upałami i wakacyjnym wypoczynkiem, Tatry postanowiły przypomnieć, że w górach wszystko jest możliwe. W nocy z 23 na 24 sierpnia 2025 roku w wyższych partiach Tatr spadł pierwszy śnieg tego sezonu. Biały puch pojawił się m.in. na Kasprowym Wierchu, Hali Gąsienicowej, w Dolinie Pięciu Stawów i nad Morskim Okiem.
Temperatura Na Kasprowym Wierchu spadła poniżej zera, a termometry wskazały około –3°C. Śnieg delikatnie pokrył trawy, kosówkę i wierzbówkę kiprzycę oraz tatrzańskie szlaki, tworząc malowniczy, choć niebezpieczny krajobraz.
Również turyści podzielili się zaskoczeniem i zachwytem, zamieszczając zdjęcia ośnieżonych szczytów i nie tylko w mediach społecznościowych. Dla wielu był to widok niecodzienny – ostatni raz podobne opady śniegu w sierpniu odnotowano w 2010 roku.
Mamy pierwszy śnieg tego lata
— zauważyli internauci na Facebooku, potwierdzając wczorajsze zapowiedzi IMGW.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Synoptyk IMGW: „W Tatrach spadnie śnieg”. Jednak na horyzoncie również spore ocieplenie. Termometry pokażą nawet do 32 st. C
— Hala Gąsienicowa tonie w różu. Zakwitła wierzbówka kiprzyca! „To zjawisko trwa krótko, dlatego warto się pospieszyć”
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/738558-pierwszy-snieg-tego-lata-na-kasprowym-zrobilo-sie-bialo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.