Czytaj więcej
Trwa dogaszanie hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Ks. Kujota na Łasztowni. Pożar w zakładzie przetwarzania opon wybuchł ok. godz. 1.30. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w nocy wydało alert dla mieszkańców Szczecina, by nie otwierać okien.

W akcji gaszenia pożaru uczestniczy kilkanaście zastępów straży pożarnej, jednostki PSP i Portowa Straż Pożarna.

Jest też grupa ratownictwa chemicznego w celu monitorowania jakości powietrza

— poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie st. kpt. Franciszek Goliński.

Pożar w hali

Po godz. 6 Goliński przekazał, że „trwa dogaszanie”. Pożar wybuchł w hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni ok. 2 tys. mkw. zlokalizowanej przy ul. Ks. Kujota w Szczecinie, na terenach portowych. Znajduje się tam zakład przetwarzania opon.

W hali znajdują się rozdrobnione opony, oleje, środki chemiczne. Podczas pożaru było bardzo duże zadymienie.

Alert RCB dla mieszkańców

Przed godz. 4 RCB wydało alert:

Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien. Śledź komunikaty służb.

Do godz. 7 ostrzeżenie nie zostało odwołane, ale obecny na miejscu zdarzenia wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski w niedzielę rano powiedział, że „alarm możemy uznać za zakończony”.

Pracownik potrzebował pomocy medycznej

Jak przekazał Goliński, w nocy na terenie zakładu znajdowali się pracownicy. Ewakuowali się.

Jeden z nich potrzebował pomocy medycznej, został zaopatrzony przez zespół ratownictwa i przewieziony do szpitala – poinformował Goliński.

Przyczyny wybuchu pożaru na razie nie są znane.

