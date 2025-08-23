W Czerlonce niedaleko Białowieży z inicjatywy lokalnej społeczności odsłonięty został pomnik upamiętniający zamordowanego przez nielegalnego imigranta sierżanta Mateusza Sitka.
W uroczystości uczestniczyła m.in. rodzina zamordowanego żołnierza, a także okoliczni mieszkańcy.
Pomnik poza płytą nawiązującą stylem do nagrobka składa się z krzyża, a także fragmentu ogrodzenia i słupa granicznego, nawiązujące do miejsca, gdzie żołnierz zginął pełniąc swoją służbę.
Na pomniku wyryto następujący fragment przysięgi wojskowej: „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic”. Pomnik został poświęcony przez księdza biskupa Piotra Sawczuka.
List od prezesa PiS
W czasie uroczystości poseł PiS Jacek Sasin odczytał list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Naszą tu obecnością chcemy przede wszystkim oddać mu cześć i podziękować za jego poświęcenie, za młode życie, które ofiarował Ojczyźnie, a że tę ofiarę złożył w naszej obronie, to naszą powinnością jest pamięć o nim, wyrażająca się nie tyko w takiej czy innej formie upamiętnienia, ale także w naszym patriotyzmie dnia codziennego, w tym żebyśmy w naszej powszedniej krzątaninie nie zapominali o naszej Ojczyźnie i jej potrzebach
— podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do tragicznej śmierci śp. sierż. Mateusza Sitka.
Na koniec niech mi będzie wolno zacytować mamę, panią Emilię Sitek, która wypowiedziała podczas pogrzebu syna te piękne i przejmujące słowa: „Niech Mateusz jako żołnierz Wojska Polskiego będzie symbolem walki o nasze bezpieczeństwo. Mateusz pozostawił testament każdemu Polakowi – dbałość o niepodległą i bezpieczną Ojczyznę, dbałość o Polskę”. Szanownej rodzinie śp. sierż. Mateusza Sitka nisko się kłaniam ora łączę się w bólu i modlitwie. Chwała bohaterom!
— zwrócił się w liście do uczestników uroczystości prezes PiS.
Tragiczna śmierć sierż. Sitka
Sierżant Mateusz Sitek był żołnierzem 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, który został zaatakowany nożem 28 maja 2024 roku podczas próby siłowego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy przez grupę nielegalnych migrantów. Po ataku, sierżant Sitek zmarł 6 czerwca 2024 roku.
