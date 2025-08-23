„W nocy w Tatrach śnieg, temperatura od 3 st. C” - powiedziała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Katarzyna Ścisłowska. Od 27 sierpnia ocieplenie, 28 sierpnia nawet do 32 st. C na wschodzie i południu kraju.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, zachodzie i w centrum miejscami wystąpią burze, możliwy jest drobny grad. Z północnego zachodu, wzdłuż kraju prognozuje się przelotne opady deszczu. Na szczytach górskich możliwy będzie deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg.
Temperatura maksymalna
Temperatura maksymalna wyniesie od około 15 st. C na wybrzeżu, miejscami na Pomorzu oraz na obszarach podgórskich do 20 st. C na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Prognozowane porywy wiatru osiągną do 70 km/h.
W nocy zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane. Miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu, na zachodzie kraju zanikające. Na północy miejscami burze i tam suma opadów wyniesie do około 15 mm. Na szczytach gór opady deszczu ze śniegiem, w Tatrach także śniegu.
Termometry wskażą od 7 st. C do 10 st. C, chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam od 3 st. C do 5 st. C. Najcieplej będzie nad samym morzem, gdzie temperatura wyniesie około 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i południu kraju okresami porywisty, również w czasie burz, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru wyniosą do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h.
Prognoza pogody na jutro
Jutro na zachodzie i południu kraju zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze okresami wzrośnie do umiarkowanego. Przelotne opady deszczu prognozuje się lokalnie na krańcach północno-wschodnich, możliwe także burze. Prognozowana suma opadów na Warmii i Mazurach do 10 mm.
Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na wschodzie do 21 st. C na południowym zachodzie; w rejonach górskich około 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy, wschodzie i południu okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.
W nocy z jutra na pojutrze zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i w centrum okresami duże i wówczas możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 9 st. C do 11 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich od 3 st. C do 5 st. C. Najcieplej będzie nad morzem do 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju porywisty, zachodni i południowo-zachodni.
28 i 29 sierpnia szczególnie na wschodzie i południu kraju temperatura może wynieść około 30-31 st. C, lokalnie 32 st. C
— zapowiedziała synoptyczka.
Według informacji podanych na IMGW wzrost temperatury nastąpi 27 sierpnia, wtedy już w lubuskim termometry mogą wskazać 30 st. C w Lubuskim i 29 st. C na Dolnym Śląsku i w Opolu. Upały ustąpią 30 sierpnia, wtedy temperatura będzie się wahać od 20 st. C w rejonach podgórskich do 26 st. C w Lublinie.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/738526-synoptyk-imgw-w-tatrach-spadnie-snieg
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.