TYLKO U NAS. W Czerlonce zostanie odsłonięty pomnik ku pamięci sierżanta Mateusza Sitka! "Oddał życie za Ojczyznę"

Dariusz Sierhej i Marcelina Puchalska / autor: Telewizja wPolsce24

Dziś w Czerlonce niedaleko Białowieży w woj. podlaskim z inicjatywy lokalnej społeczności odsłonięty zostanie pomnik upamiętniający tragiczną śmierć sierżanta Mateusza Sitka. Bohaterski polski żołnierz zginął w obronie granicy.

Powstanie pomnika to prywatna inicjatywa organizacji „Ekologiczne Forum Młodzieży”, „Brońmy Polskie Granicy” oraz „Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka”. O godzinie 16:30 rozpoczną się uroczystości związane z odsłonięciem monumentu.

W uroczystości udział wezmą m.in. rodzice śp. sierżanta Mateusza Sitka, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz oraz ks. dr Tomasz Duszkiewicz, duszpasterz leśników i myśliwych.

Sierżant Sitek oddał życie za ojczyznę”

Reporter Telewizji wPolsce24 Stanisław Pyrzanowski jest na miejscu, gdzie rozmawiał z prezes Fundacji „Ekologiczne Forum Młodzieży” Marceliną Puchalską oraz z Dariuszem Sierhejem z organizacji „Bronimy polskiej granicy”.

Potrzeba odsłonięcia pomnika zaistniała, ponieważ ten młody żołnierz zginął dosłownie kilka kilometrów od kaplicy w miejscowości Czerlonka

— powiedziała Marcelina Puchalska, prezes Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży.

Sierżant Sitek oddał życie za ojczyznę i dla mnie jest on męczennikiem dzisiejszego systemu, państwa, które nie obroniło żołnierza, a mogło obronić. Ten żołnierz mógł nie zginąć. Ten pomnik powstał z takiej inicjatywy z góry – od Pana Boga. My się w tej chwili cały czas będąc na granicy, modlimy za duszę Mateusza Sitka, ponieważ wiemy, że on pomaga nam w tym, co my robimy tutaj na granicy

— podkreślił Dariusz Sierhej z organizacji „Bronimy polskiej granicy”.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Pamiętajmy! Apel widzów i redakcji Telewizji wPolsce24: Zapalmy znicz i postawmy zdjęcie sierżanta Mateusza Sitka

tt/mly/wPolityce.pl/Telewizja wPolsce24

