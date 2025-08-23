Dziś w Czerlonce niedaleko Białowieży w woj. podlaskim z inicjatywy lokalnej społeczności odsłonięty zostanie pomnik upamiętniający tragiczną śmierć sierżanta Mateusza Sitka. Bohaterski polski żołnierz zginął w obronie granicy.
Powstanie pomnika to prywatna inicjatywa organizacji „Ekologiczne Forum Młodzieży”, „Brońmy Polskie Granicy” oraz „Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka”. O godzinie 16:30 rozpoczną się uroczystości związane z odsłonięciem monumentu.
W uroczystości udział wezmą m.in. rodzice śp. sierżanta Mateusza Sitka, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz oraz ks. dr Tomasz Duszkiewicz, duszpasterz leśników i myśliwych.
„Sierżant Sitek oddał życie za ojczyznę”
Reporter Telewizji wPolsce24 Stanisław Pyrzanowski jest na miejscu, gdzie rozmawiał z prezes Fundacji „Ekologiczne Forum Młodzieży” Marceliną Puchalską oraz z Dariuszem Sierhejem z organizacji „Bronimy polskiej granicy”.
Potrzeba odsłonięcia pomnika zaistniała, ponieważ ten młody żołnierz zginął dosłownie kilka kilometrów od kaplicy w miejscowości Czerlonka
— powiedziała Marcelina Puchalska, prezes Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży.
Sierżant Sitek oddał życie za ojczyznę i dla mnie jest on męczennikiem dzisiejszego systemu, państwa, które nie obroniło żołnierza, a mogło obronić. Ten żołnierz mógł nie zginąć. Ten pomnik powstał z takiej inicjatywy z góry – od Pana Boga. My się w tej chwili cały czas będąc na granicy, modlimy za duszę Mateusza Sitka, ponieważ wiemy, że on pomaga nam w tym, co my robimy tutaj na granicy
— podkreślił Dariusz Sierhej z organizacji „Bronimy polskiej granicy”.
