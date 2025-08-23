Zaginęli 5-miesięczny chłopiec i jego matka! Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu. Każda informacja może mieć znaczenie!

Zaginęła matka z dzieckiem / autor: KMP Gliwice

Komenda Miejska Policji w Gliwicach wystosowała apel o pomoc w odnalezieniu 5-miesięcznego Borysa Pierzchały i jego matki, 17-letniej Oliwii. Oboje zniknęli 19 sierpnia i do tej pory nie ustalono miejsca ich pobytu.

Okoliczności zaginięcia

Według ustaleń policjantów, Oliwia Pierzchała zabrała syna z placówki pieczy zastępczej, w której przebywali wspólnie. Nastolatka nie jest przygotowana do samodzielnej opieki nad dzieckiem, dlatego funkcjonariusze uznali sytuację za wymagającą natychmiastowych działań. Do dziś nie udało się ustalić, gdzie mogą się znajdować

W chwili zaginięcia Oliwia ubrana była w czarną bluzę z długim rękawem i kapturem, jasne dżinsy oraz białe buty sportowe. Ma czarne rozpuszczone włosy, jest szczupłej budowy ciała. Miała ze sobą czarny wózek dziecięcy (zdjęcie) oraz torebkę koloru czarnego

— czytamy w policyjnym komunikacie.

Policja prosi o informacje

Funkcjonariusze podkreślają, że każda, nawet drobna informacja, może mieć ogromne znaczenie. Osoby, które widziały Oliwię Pierzchałę lub dziecko, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gliwicach pod numerem 47 859 22 55 lub z najbliższą jednostką Policji – numer alarmowy 112.

xyz/KMP Gliwice

