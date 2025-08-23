W Bieszczadach dość często można spotkać niedźwiedzia brunatnego, jednak coraz częściej osobniki te można spotkać nie tylko na leśnym szlaku czy drodze, ale… w pobliżu własnego domu. Do kolejnego szokującego incydentu doszło w Cisnej. W mediach społecznościowych pojawiło się wideo, które wywołało falę oburzenia. Widać na nim, jak kobieta dokarmia małego osobnika dzikiego zwierzęcia.
Ludzie!!!! Czy Wyście oszaleli?
— tak Nadleśnictwo Cisna rozpoczęło swój wpis na Facebooku.
„To skrajna głupota”
Leśnicy pełni oburzenia zwrócili uwagę na fakt, że mówią, proszą, przekonują i „wszystko jak krew w piach”. I załączyli zdjęcie kobiety, która karmi małego niedźwiedzia prawdopodobnie… przed swoim domem na schodach.
Nie wiemy kto jest autorem tego filmu, ale pokazuje skrajną głupotę i robienie wielkiej krzywdy zwierzęciu
— podkreślili.
Nie dość, że przyzwyczaja do ludzi i dawanemu przez nich jedzenia, to w razie połknięcia folii może doprowadzić do śmierci niedźwiedzia
— wyjaśnili leśnicy.
Normalnie, szkoda słów
— dodali.
Spotkanie z niedźwiedziem
Spotkanie z niedźwiedziem może być groźne wtedy, gdy znajdziemy się na przykład między niedźwiedzicą a młodymi. Natomiast kiedy spotkamy niedźwiedzia na szlaku, to powinniśmy oddalić się w drugim kierunku.
Czego lepiej nie robić, kiedy zobaczymy drapieżnika?
Nie można:
— uciekać,
— hałasować,
— rzucać w niego kamieniami, bo to może go sprowokować do ataku, a na krótkim dystansie niedźwiedź rozpędza się nawet do 50 km/h, więc nie mamy szansy ucieczki.
Niedźwiedź brunatny to największy europejski drapieżnik - jest wszystkożerny - żywi się zarówno roślinami, jak i padliną. Według danych RDLP w Bieszczadach żyje ok. 150 niedźwiedzi.
tt/PAP/wPolityce.pl/wBieszczady.pl/Nadleśnictwo Cisna/FB
