Szokujące wideo wywołało falę oburzenia! Kobieta dokarmiała... niedźwiedzia brunatnego. "Ludzie! Czy Wyście oszaleli?"

autor: Fratria/FB

W Bieszczadach dość często można spotkać niedźwiedzia brunatnego, jednak coraz częściej osobniki te można spotkać nie tylko na leśnym szlaku czy drodze, ale… w pobliżu własnego domu. Do kolejnego szokującego incydentu doszło w Cisnej. W mediach społecznościowych pojawiło się wideo, które wywołało falę oburzenia. Widać na nim, jak kobieta dokarmia małego osobnika dzikiego zwierzęcia.

Ludzie!!!! Czy Wyście oszaleli?

— tak Nadleśnictwo Cisna rozpoczęło swój wpis na Facebooku.

To skrajna głupota”

Leśnicy pełni oburzenia zwrócili uwagę na fakt, że mówią, proszą, przekonują i „wszystko jak krew w piach”. I załączyli zdjęcie kobiety, która karmi małego niedźwiedzia prawdopodobnie… przed swoim domem na schodach.

Nie wiemy kto jest autorem tego filmu, ale pokazuje skrajną głupotę i robienie wielkiej krzywdy zwierzęciu

— podkreślili.

Nie dość, że przyzwyczaja do ludzi i dawanemu przez nich jedzenia, to w razie połknięcia folii może doprowadzić do śmierci niedźwiedzia

— wyjaśnili leśnicy.

Normalnie, szkoda słów

— dodali.

Spotkanie z niedźwiedziem

Spotkanie z niedźwiedziem może być groźne wtedy, gdy znajdziemy się na przykład między niedźwiedzicą a młodymi. Natomiast kiedy spotkamy niedźwiedzia na szlaku, to powinniśmy oddalić się w drugim kierunku.

Czego lepiej nie robić, kiedy zobaczymy drapieżnika?

Nie można:

— uciekać,

— hałasować,

— rzucać w niego kamieniami, bo to może go sprowokować do ataku, a na krótkim dystansie niedźwiedź rozpędza się nawet do 50 km/h, więc nie mamy szansy ucieczki.

Niedźwiedź brunatny to największy europejski drapieżnik - jest wszystkożerny - żywi się zarówno roślinami, jak i padliną. Według danych RDLP w Bieszczadach żyje ok. 150 niedźwiedzi.

tt/PAP/wPolityce.pl/wBieszczady.pl/Nadleśnictwo Cisna/FB

