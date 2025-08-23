Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Miejscami porywy mogą sięgać 70 km/h, a na Bałtyku istnieje ryzyko wystąpienia trąb wodnych.
Burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h wystąpią w północnej części woj. zachodniopomorskiego i zachodniej pomorskiego.
Według prognozy burzowej, podwyższone wartości ścinania wiatru mogą skutkować trąbami wodnymi.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 70 proc. Alerty zaczną obowiązywać w sobotę o godz. 11 i potrwają do godz. 20.
Instytut ostrzega przed silnym wiatrem na Bałtyku Południowo-Wschodnim, Centralnym, Północnym i Zachodnim. Tam możliwe są burzowe porywy wiatru z północnego zachodu.
Ostrzeżenia dla kontynentalnej Polski
Wydane zostały również ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w woj. wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim oraz części zachodniopomorskiego, pomorskiego kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego.
W tych regionach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 70 proc. Alerty będą obowiązywać od godz. 12 do godz. 18 w północno-zachodniej części Polski, a od godz. 14 do godz. 20 w południowo-zachodniej.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.
