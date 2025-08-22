Lech Wałęsa przebywa w szpitalu! Przeszedł operację. "Usunęli, co niepotrzebne, co chodzi do tyłu. Czuję się dobrze"

Były prezydent Lech Wałęsa przebywa w gdańskim szpitalu, gdzie przeszedł operację i kilka zabiegów. „Usunęli, co niepotrzebne, co chodzi do tyłu. Czuję się dobrze” – napisał Wałęsa pod zdjęciem ze szpitalnego łóżka, które opublikował na portalu społecznościowym.

Informację potwierdził PAP najbliższy współpracownik byłego prezydenta Marek Kaczmar.

Pan prezydent od dłuższego czasu jest w szpitalu. Miał operację i kilka drobnych zabiegów. Szef czuje się dobrze

— przekazał.

Lech Wałęsa zamieścił na Facebooku zdjęcie ze szpitala, pod którym napisał: „Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Dzięki świetnemu lekarzowi! Czuję się dobrze”.

Następnie opublikował post, w którym wyraził wdzięczność personelowi medycznemu.

Chciałbym z całego serca podziękować całemu zespołowi, który opiekował się mną, moim zdrowiem i życiem. Serdecznie wszystkich pozdrawiam – dzięki wam powoli wracam do zdrowia po operacji i zabiegach

— napisał.

Dzień wcześniej Wałęsa zamieścił na portalu społecznościowym fotografię, na której widać go na szpitalnym łóżku. Zdjęcie opatrzył komentarzem, że przygotowuje się do tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

W lipcu Wałęsa przeszedł operację barku w jednej z podwarszawskich klinik. Było to konieczne z powodu nasilających się dolegliwości bólowych po kontuzji, którą były prezydent doznał wiele miesięcy temu.

