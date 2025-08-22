Mark Rutte przybył do Kijowa. Zabrał głos ws. incydentu z dronem w Osinach. "Polska powinna w jakiś sposób zareagować na tę sytuację"

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Mark Rutte / autor: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Mark Rutte / autor: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

NATO pozostaje w kontakcie z Polską w sprawie ostatniego incydentu z dronem; Polska powinna w jakiś sposób zareagować na tę sytuację” - oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte, który przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa.

Współpracujemy bardzo blisko z naszymi kolegami z Polski, nie ujawniając szczegółów, ale rzeczywiście powinni oni w jakiś sposób odpowiedzieć na ten ostatni incydent. Dlatego uważnie to obserwujemy, proszę nie mieć wątpliwości co do tego

— powiedział Rutte podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Oględziny w Osinach

Śledczy zakończyli w nocy oględziny w Osinach (Lubelskie), gdzie na pole kukurydzy spadł dron. Zabezpieczone dowody będą teraz badane przez biegłych. Według prokuratury bardzo możliwe, że maszyna nadleciała od strony Białorusi.

W nocy z 19 na 20 sierpnia pod Osinami na Lubelszczyźnie doszło do incydentu, w którym obiekt latający spadł na pole kukurydzy i eksplodował. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w pobliskich domach. 20 sierpnia po południu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że obiekt - to rosyjski dron oraz stwierdził, że zdarzenie jest prowokacją Rosji, do której doszło w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju na Ukrainie.

CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Sprawa drona w Osinach. Budzisz: Rosjanie zbierają informacje o naszych zdolnościach. „Żenujący pokaz niekompetencji”

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych