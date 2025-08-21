„Dwa holenderskie zestawy systemu Patriot, które w grudniu mają przyjechać do Polski, będą zastępować baterie niemieckie, które obecnie są w okolicy lotniska Jasionka” - poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W Polsce będą też stacjonować holenderskie samoloty F-35.
Kosiniak-Kamysz podczas konferencji w Tarnowie powiedział, że Holandia zadeklarowała wsparcie systemów zabezpieczających polską przestrzeń powietrzną. Chodzi o dwa zestawy systemu Patriot, a wraz z nimi przybędzie 300 holenderskich żołnierzy.
Dwie baterie Patriot i system antydronowy
Szczegóły przyjazdu będziemy podawać na bieżąco. Około 300 żołnierzy, dwie baterie Patriot, do tego dochodzi system antydronowy do ochrony samych baterii i przestrzeni powietrznej wokół. To będzie grudzień tego roku i będą one zastępować te baterie niemieckie, które są dzisiaj w okolicy lotniska Jasionka
— mówił Kosiniak-Kamysz.
Szef MON przypomniał także, że w Polsce m.in. stacjonują już norweskie samoloty F-35, niemieckie eurofightery, szwedzkie gripeny, a z bazy w Malborku misje wykonują Brytyjczycy. Poinformował, że również „Holendrzy będą stacjonować w Polsce swoimi F-35”.
Więc jeżeli ktoś przyciąga sojuszników, to najbardziej Polska
— dodał szef MON.
