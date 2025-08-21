Od 1 grudnia 300 holenderskich żołnierzy wraz z dwoma systemami obrony przeciwlotniczej Patriot zostanie skierowanych do Polski w ramach misji NATO – poinformował nadawca publiczny NOS. Celem operacji jest ochrona dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy przed rosyjskimi atakami.
Jak wyjaśnił minister obrony w rządzie technicznym Ruben Brekelmans, zadaniem żołnierzy będzie zabezpieczenie ważnego węzła logistycznego na wschodniej flance Sojuszu.
Robimy to, aby chronić NATO, bronić Ukrainy i odstraszać Rosję
— powiedział polityk.
Systemy Patriot mają zapewnić tzw. warstwową obronę powietrzną przed zagrożeniami z powietrza – od pocisków balistycznych i manewrujących, przez samoloty i śmigłowce, po drony. Holenderska misja ma potrwać co najmniej do końca maja 2026 r.
Operacja wyłącznie na terytorium Polski
Brekelmans podkreślił, że operacja prowadzona będzie wyłącznie na terytorium Polski i nie oznacza obecności „boots on the ground” w Ukrainie. Systemy nie będą wykorzystywane do bezpośredniej obrony ukraińskiego terytorium.
Holandia już wcześniej zapowiedziała „znaczący wkład” w przekazanie systemów Patriot Ukrainie oraz wysłanie myśliwców F-35 do Polski. Maszyny te, wspólnie z Norwegią, od września do grudnia będą patrolować przestrzeń powietrzną NATO.
Minister obrony zapewnił, że pomimo oddelegowania dwóch z trzech posiadanych baterii Patriot obrona powietrzna Holandii nie zostanie osłabiona.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/738254-wazna-informacja-holendrzy-z-patriotami-w-polsce
