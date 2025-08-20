„Wyniki badań wskazują, że główną przyczyną złego stanu rzeki Wkry było niedotlenienie. W wodzie nie wykryto substancji ropopochodnych ani zanieczyszczeń komunalnych” - przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
Wyjaśnił, że niedotlenienie było wynikiem spłynięcia wód z podtopionych gruntów rolnych i terenów bagiennych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Trwa napowietrzanie wody
Wojewoda przekazał, że cały czas trwa napowietrzanie z użyciem specjalistycznych aeratorów PSP (sprzęt z woj. śląskiego) – teraz działają w 6 miejscowościach powiatu mławskiego: Radzanów, Zgliczyn-Glinki, Strzegowo, Bieżany, Rydzyn Szlachecki, Radzimowice.
Patrole Wód Polskich i Polskiego Związku Wędkarskiego monitorują odcinek od Nidzicy do Płońska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi dalsze oględziny i pobiera próbki m.in. w: Radzanów, Strzegowo (badania terenowe), Sochocin, Bolęcin, Pomiechówek oraz na dopływie Mławce (Ratowo)
— poinformował.
Apel o niekorzystanie ze Wkry
Wojewoda ponowił apel, aby nie korzystać z wody rzeki Wkry. Nie można nią poić zwierząt gospodarskich, wchodzić do niej ani się w niej kąpać.
Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna w dalszym ciągu wspiera odławianie śniętych ryb. Do tej pory odłowiono ich prawie tonę.
Jako pierwsi na ratunek rzece ruszyli strażacy, druhowie i mieszkańcy okolicznych wsi i miasteczek, którzy wyławiali śnięte ryby i usiłowali napowietrzyć rzekę.
nt/PAP
