Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed niektórymi partiami naturalnej wody gazowanej z Ciechocinka. Klienci zgłaszali obecność fragmentów szkła.
GIS poinformował, że na podstawie skarg konsumentów oraz weryfikacji urzędowej w zakładzie produkcyjnym stwierdzono, że fragmenty szkła mogą być obecne w dwóch partiach produktu „KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana” 330 ml.
Szkło w partiach ES142 i ES153
Ostrzeżenie dotyczy partii ES142 z datą minimalnej trwałości 22 maja 2026 r. i ES153 z datą minimalnej trwałości 2 czerwca 2026 r. Producentem wody jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą przy ul. Kościuszki 10.
Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych związanych z połknięciem ciała obcego – szkła
— ostrzegł Inspektorat.
Przekazał też, że producent poinformował swoich kontrahentów o niezgodności, a odbiorcy realizują procedurę wycofania produktu z obrotu. Ponadto organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców.
Konsumentom zalecono, by nie spożywać wskazanych w komunikacie partii produktu.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/738187-uwaga-na-fragmenty-szkla-w-wodzie-gazowanej-gis-ostrzega
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.