Uwaga na fragmenty szkła w wodzie gazowanej z Ciechocinka! GIS wydał ostrzeżenie dla konsumentów. Chodzi o partie ES142 i ES153

GIS
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed niektórymi partiami naturalnej wody gazowanej z Ciechocinka. Klienci zgłaszali obecność fragmentów szkła.

GIS poinformował, że na podstawie skarg konsumentów oraz weryfikacji urzędowej w zakładzie produkcyjnym stwierdzono, że fragmenty szkła mogą być obecne w dwóch partiach produktu „KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana” 330 ml.

Szkło w partiach ES142 i ES153

Ostrzeżenie dotyczy partii ES142 z datą minimalnej trwałości 22 maja 2026 r. i ES153 z datą minimalnej trwałości 2 czerwca 2026 r. Producentem wody jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą przy ul. Kościuszki 10.

Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych związanych z połknięciem ciała obcego – szkła

— ostrzegł Inspektorat.

Przekazał też, że producent poinformował swoich kontrahentów o niezgodności, a odbiorcy realizują procedurę wycofania produktu z obrotu. Ponadto organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców.

Konsumentom zalecono, by nie spożywać wskazanych w komunikacie partii produktu.

tt/PAP

