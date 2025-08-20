W nocy niezidentyfikowany obiekt spadł na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim (Lubelskie) i eksplodował. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita” - wynika, że obiektem był najprawdopodobniej dron typu Shahed, używany przez Rosjan na wojnie z Ukrainą. „Polskie służby mają nagranie z monitoringu polskiego nieba, nad którym przed północą, widać szybko przemieszczający się obiekt” - podało z kolei Radio ZET.
Jak poinformował PAP asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej policji, po godz. 2 w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie na temat „eksplozji, wybuchu” w miejscowości Osiny w pow. łukowskim. Policjanci znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. Wskutek wybuchu w kilku domach powybijane zostały szyby.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a obecnie służby ustalają, czym był niezidentyfikowany obiekt. Jak przekazała policja, czynności realizowane są pod nadzorem prokuratora; powiadomiono wojsko oraz właściwe służby.
„Nie naruszono przestrzeni powietrznej”
Jak dowiedziała się PAP nieoficjalnie ze źródeł zbliżonych do MON, obecnie trwa analiza zdarzenia, ale - jak przekazano - według wstępnych ustaleń wojska w nocy nie doszło do żadnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Oznacza to, że obiekt, który spadł pod Osinami, najprawdopodobniej nie był rakietą ani dronem, który przyleciał zza wschodniej granicy.
Niedługo później informację potwierdzono we wpisie na profilu na portalu X Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi
— podkreślono.
Informacja o znalezieniu obiektu, który według wstępnych ocen może stanowić element starego silnika ze śmigłem, została przekazana do Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego
— wskazało DORSZ.
Jak dodano, na miejscu zdarzenia pracują m.in. żołnierze Żandarmerii Wojskowej, którzy prowadzą szczegółową analizę obiektu.
Aktywowane zostały Lotnicze oraz Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze celem sprawdzenia rejonu zdarzenia
— poinformował DORSZ.
Nieoficjalnie: W Osinach spadł dron
Tymczasem z nieoficjalnych informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że obiektem, który eksplodował w Osinach mogła być irańska bezzałogowa jednostka typu Shahed-131 lub 136 (w terminologii rosyjskiej Gierań-1 i Gierań-2).
Polskie służby mają nagranie z monitoringu polskiego nieba, nad którym przed północą, widać szybko przemieszczający się obiekt
— ustaliło z kolei nieoficjalnie Radio ZET.
