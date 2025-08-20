Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w powiecie łukowskim! Policjanci znaleźli nadpalone metalowe i plastikowe szczątki

Niezidentyfikowany obiekt spadł w nocy na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim (Lubelskie) i eksplodował. Policjanci znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. Wskutek wybuchu w kilku domach powybijane zostały szyby.

Jak poinformował PAP asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej policji, po godz. 2 w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie na temat „eksplozji, wybuchu” w miejscowości Osiny w pow. łukowskim.

W polu kukurydzy znaleźliśmy nadpalone elementy o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Są to nadpalone szczątki metalowe i plastikowe

— sprecyzował policjant.

Działania służb

Służby ustalają, czym jest niezidentyfikowany obiekt.

Na miejscu są policjanci, sprawdzamy teren

— dodał asp. szt. Józwik.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w trzech pobliskich domach.

