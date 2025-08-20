Niezidentyfikowany obiekt spadł w nocy na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim (Lubelskie) i eksplodował. Policjanci znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. Wskutek wybuchu w kilku domach powybijane zostały szyby.
Jak poinformował PAP asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej policji, po godz. 2 w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie na temat „eksplozji, wybuchu” w miejscowości Osiny w pow. łukowskim.
W polu kukurydzy znaleźliśmy nadpalone elementy o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Są to nadpalone szczątki metalowe i plastikowe
— sprecyzował policjant.
Działania służb
Służby ustalają, czym jest niezidentyfikowany obiekt.
Na miejscu są policjanci, sprawdzamy teren
— dodał asp. szt. Józwik.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w trzech pobliskich domach.
