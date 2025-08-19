Straż Graniczna poinformowała dziś o zatrzymaniu przez funkcjonariuszy dwóch kurierów, którzy przewozili sześciu migrantów. „Bezpaństwowiec z Łotwy i Polak pomagali Afgańczykom i Somalijczykowi dostać się na zachód Europy”-podkreśliła SG w komunikacie opublikowanym na X. „Bezpaństwowiec z Łotwy i Polak pomagali Afgańczykom i Somalijczykowi dostać się na zachód Europy” - czytamy.
Presja na granicę polsko-białoruską nie ustaje, a polskie służby zatrzymują nie tylko nielegalnych migrantówm ale i przemytników.
2 kurierów przewożących 6 migrantów zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z żołnierzami Obrony Terytorialnej. Bezpaństwowiec z Łotwy i Polak pomagali Afgańczykom i Somalijczykowi dostać się na zachód Europy. Od początku roku w całym kraju strażnicy graniczni zatrzymali łącznie ponad 350 pomocników w nielegalnej migracji, wobec prawie 160 z nich zastosowano tymczasowy areszt
— poinformowała dziś Straż Graniczna na platformie X.
W okolicach miejscowości Krejwiany funkcjonariusze Straży Granicznej z Sejn, współdziałając z żołnierzami WOT, zatrzymali wieczorem do kontroli drogowej Lexusa na łotewskich numerach rejestracyjnych. 53-letni kierowca, łotewski bezpaństwowiec, przewoził 5 obywateli Afganistanu. Pasażerowie nie mieli przy sobie dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce. 53-latek najpierw podwiózł ich pod granicę od strony litewskiej 🇱🇹, a następnie odebrał po stronie polskiej. Cudzoziemcy przeszli pieszo przez granicę w miejscu niedozwolonym. Swoją nielegalną drogę na zachód Europy rozpoczęli wspólnie na Łotwie 🇱🇻. Kierowca został zatrzymany za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Jego pasażerowie zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji
— napisano w komunikacie.
Kuriera zatrzymano także w Zgorzelcu
Niespokojnie jest również na granicy z Niemcami. Tym razem chodzi jednak o próby przedostawania się nielegalnych migrantów z Polski do Niemiec.
Z kolei strażnicy graniczni ze Zgorzelca wraz z żołnierzami WOT zatrzymali w rejonie kolejowego mostu granicznego w Zgorzelcu obywatela Somalii, który próbował nielegalnie przedostać się z Polski do Niemiec. W procederze pomagał mu 33-letni Polak, zatrzymany przez mundurowych po krótkim pościgu
— czytamy we wpisie SG.
Mężczyzna przyznał, że od marca do sierpnia tego roku pomógł 6 cudzoziemcom w nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej oraz w umożliwieniu im nielegalnego pobytu w Polsce. 33-latek dobrowolnie poddał się karze roku pozbawienia wolności, obywatela Somalii umieszczono w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców
— podsumowuje Straż Graniczna.
aja/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/738141-podlaska-sg-zatrzymala-kurierow-nielegalnych-migrantow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.