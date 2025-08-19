Jak podaje portal nadmorski24.pl w Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie doszło do podwójnej tragedii. Para 65-latków wypadła z okna na tym samym oddziale, z piątego piętra. Ich życia nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratury bada sprawę.
Śmierć kobiety, która wypadła z okna
Jak podaje portal nadmorski24.pl pierwszy wypadek miał miejsce około godziny 5 nad ranem.
Z przykrością informujemy, że dzisiaj rano w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie doszło do tragicznego zdarzenia. Pacjentka hospitalizowana na oddziale neurologii i udarowym wyskoczyła z okna piątego piętra naszej placówki. Natychmiast podjęto działania ratunkowe, jednak mimo udzielonej pomocy, życia pacjentki nie udało się uratować
— poinformowała Małgorzata Pisarewicz, dyrektor ds. Komunikacji Społecznej i Promocji w Szpitalach Pomorskich sp. z o.o.
Śmierć mężczyzny, który wypadł z okna
Niestety, kilka godzin później doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku.
Po godzinie 12.00 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, ze z okna wejherowskiego szpitala, znajdującego się na piątym piętrze budynku wypadł mężczyzna. Był to pacjent jednego z oddziałów. Życia mężczyzny nie udało się uratować. Policjanci pod nadzorem prokuratora, który znajduje się na miejscu, ustalają okoliczności zdarzenia
— przekazała asp. Karolina Pruchniak z KPP w Wejherowie.
Oboje mieli po 65 lat.
