Do szokujących informacji dotarł portal TuWrocław.com, gdzie wskazano, że aż 1486 mieszkań we Wrocławiu ma przejść w ręce należącej do Niemców spółki. Umowa przedwstępna w tej sprawie podpisana została 16 sierpnia bieżącego roku. Inwestycja dotyczy przejęcia budynków przy ul. Horbaczewskiego, Jaworskiej, Zakładowej oraz Grabiszyńskiej.
Sprawa dotyczy budynków postawionych przez spółki związane z deweloperem Echo Investment, w których znajdują się mieszkania na wynajem w ramach marki Resi4Rent. 16 sierpnia zawarto umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży wszystkich udziałów w 18 spółkach zarządzających nieruchomościami w całym kraju.
Niemcy zacierają ręce
Jak się okazało zakupu dokonał deweloper Vantage Development, który z kolei znajduje się w rękach niemieckiego funduszu inwestycyjnego TAG Beteiligungs und Immobilienverwaltungs GmbHz.
W związku z tym niemiecki kapitał przejmie ponad 5300 mieszkań w całym kraju, za co nowy właściciel zapłaci 2,4 mld zł. Jeśli chodzi o sam Wrocław to portal TuWrocław.com podaje, że chodzi o budynki przy ul. Zakładowej 24 (302 mieszkania); ul. Jaworskiej 6-8 (681 mieszkań); Horbaczewskiego 16 (301 mieszkań); ul. Grabiszyńskiej 91 (202 mieszkań).
Na transakcję musi wyrazić jeszcze zgodę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a do finalizacji umowy ma dojść do połowy grudnia 2025 r.
Wielkie inwestycje
Dotychczasowy właściciel nieruchomości Resi4Rent uspokaja mieszkańców, że nic się nie zmieni.
Nadal korzystają z wygodnych, dobrze zaprojektowanych przestrzeni, przejrzystych zasad i profesjonalnej obsług
— przekazała firma.
Przejęcie budynków mieszkalnych przez niemiecki Vantage Development i Robyg, który należy do tego samego właściciela, nie jest jedyną inwestycją we Wrocławiu. należy też do nich m. in. Port Popowice.
Sama firma Resi4rent z rynku nie zniknie, gdyż wciąż zachowa kontrolę nad powstającymi inwestycjami jak kompleks budowlany przy skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ul. Bardzkiej we Wrocławiu, gdzie powstać ma 620 mieszkań na wynajem. Szacunkowe wpływy z tego przedsięwzięcia szacowane są na ok. 25 mln zł.
Niemcy kupują prawie 1500 mieszkań we Wrocławiu. Przejmą całe bloki razem z ich mieszkańcami. A to dopiero początek wchodzenia zachodnich firm na nasz rynek nieruchomości - europejskie spółki dysponują wielokrotnie większym kapitałem, więc bez problemu przelicytują polskie. Albo wprowadzimy odpowiednie opodatkowanie dla tego typu działalności, albo za paręnaście lat obudzimy się z ręką w nocniku. Po raz kolejny…
— napisał na X Adam Czarnecki.
