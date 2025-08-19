Policjanci z Gubina zatrzymali 73-latkę, która jechała pod prąd. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała prawie 6 promili alkoholu we krwi. „Sygnał o tej niebezpiecznej sytuacji otrzymaliśmy od świadków” - przekazała mł. asp. Magdalena Józak z KPP w Krośnie Odrzańskim.
Pijana jechała pod prąd
Policjanci z Gubina zatrzymali do kontroli drogowej w centrum tego miasta 73-latkę, która jechała toyotą yaris pod prąd. Okazało się, że miała w organizmie prawie 6 promili alkoholu. Sygnał o tej niebezpiecznej sytuacji otrzymaliśmy od świadków. Kobieta jechała pod prąd, ale na szczęście nie doprowadziła do żadnego zdarzenia drogowego
— poinformowała mł. asp. Magdalena Józak z KPP w Krośnie Odrzańskim.
Dla niektórych osób takie stężenie alkoholu może być śmiertelne, ale ta seniorka nie wymagała hospitalizacji. Policjanci zatrzymali 73-latce prawo jazdy, a jej samochód został zabezpieczony procesowo.
Szybka rozprawa i zasądzona kara
Starsza pani trafiła do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut i została doprowadzona na rozprawę w trybie przyspieszonym.
Sąd skazał ją dziś na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata, karę grzywny, pięć lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i orzekł przepadek pojazdu, którym się poruszała na rzecz skarbu państwa. Wyrok nie jest prawomocny.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tragedia na drodze. Nie żyją ojciec i 17-letni syn. Matka i córka walczą o życie w szpitalu. „Ich stan lekarze określają jako ciężki”
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/738124-73-latka-jechala-pod-prad-miala-prawie-6-promili
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.