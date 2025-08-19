Szpital w Koninie (woj. wielkopolskie) czasowo wstrzymał przyjmowanie nowych pacjentów na Oddział Onkologiczny – poinformowała PAP Naczelna Pielęgniarka placówki Maria Wróbel. Szpital czeka na wypłacenie przez NFZ środków za drugi kwartał działalności.
Jak przekazała Wróbel, NFZ zapłacił szpitalowi środki jedynie za pierwszy kwartał; placówka wciąż oczekuje na pieniądze za działalność oddziału w drugim kwartale. Z powodu braku środków finansowych dyrekcja zdecydowała się ograniczyć działalność oddziału jedynie do pacjentów już wcześniej zarejestrowanych.
Z chwilą, z którą Fundusz będzie dalej uruchamiał środki i płacił za programy lekowe na pewno rozpoczniemy kolejne przyjęcia pacjentów
— zapewniła Wróbel.
Pieniądze „w miarę możliwości”
Jak dodała Maria Wrobel, z informacji uzyskanych od NFZ wynika, że Fundusz będzie starał się przekazywać pieniądze „w miarę możliwości”.
Pacjenci z regionu pomocy mogą szukać w poznańskich placówkach. Leczeniem pacjentów z nowotworami zajmują się m.in. Wielkopolskie Centrum Onkologii i Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje program naprawczy na lata 2024-2026. Zeszły rok placówka – po kilku latach generowania strat – zakończyła z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości ponad 482 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe szpitala na koniec 2024 r. wyniosły niemal 17,6 mln zł.
