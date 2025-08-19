WIDEO

Tragedia na drodze. Nie żyją ojciec i 17-letni syn. Matka i córka walczą o życie w szpitalu. "Ich stan lekarze określają jako ciężki"

Śmigłowiec LPR / autor: Fratria/X-KWP w Olsztynie, screen

W szpitalu zmarły dwie osoby ranne we wczorajszym wypadku na drodze krajowej nr 51 w Ługwałdzie. To 53-letni kierowca i jego 17-letni syn. 41-Matka i 13-letnia córka nadal pozostają w ciężkim stanie.

Autem, które uczestniczyło w tym wypadku, podróżowała czteroosobowa rodzina. Policja przekazała dziś rano, że zmarł 17-latek i jego 53-letni ojciec, który kierował tym samochodem.

W szpitalu pozostają dwie osoby, które jechały osobowym renault; 13-latka i i jej 41-letnia matka. Ich stan lekarze określają jako ciężki

— powiedział podkom. Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.

Wstępne ustalenia policji

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca renault zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącą ciężarówką. Kierowca ciężarówki, próbując uniknąć zderzenia, zjechał z drogi w pole. Nic mu się nie stało. Policja podała, że był trzeźwy.

Po wypadku cztery osoby podróżujące samochodem osobowym trafiły do szpitali. Na miejscu lądował helikopter LPR.

DK 51 była zablokowana, utrudnienia w ruchu trwały blisko 9 godzin, zakończyły się dziś nad ranem.

Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem olsztyńskiej prokuratury.

xyz/PAP/X

