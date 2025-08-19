Ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia uderzeniami rakietowymi rosyjskiego lotnictwa na terytorium Ukrainy, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.
Uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP
— dodano w oficjalnym komunikacie.
DORSZ wcześniej informowało, że „uruchomiło wszystkie niezbędne procedury w związku z atakami lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, które po raz kolejny rozpoczęło ataki rakietowe na terytorium Ukrainy w nocy z 18 na 19 sierpnia”. Dodało także, że „działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru”.
Dowództwo Operacyjne RSZ przypomniało, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/738093-poderwano-polskie-i-sojusznicze-lotnictwo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.