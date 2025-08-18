Obywatel Białorusi usłyszał zarzut działania na rzecz obcego wywiadu. ABW ustaliła szczegóły wrogiej działalności mężczyzny

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź ABW / autor: Fratria/X
ABW / autor: Fratria/X

Zatrzymany 27-letni obywatel Białorusi Vitalij S. usłyszał zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i czynienia przygotowań do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Mężczyzna miał przygotowywać się do podpalenia jednego z magazynów na terenie województwa lubelskiego.

Akcja ABW

Białorusina zatrzymali w Warszawie funkcjonariusze lubelskiego oddziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prok. Nowak wyjaśnił, że 27-latek zbierał dane o magazynie, filmował go i fotografował, a następnie materiał ten przekazał przedstawicielom obcego wywiadu.

Na podstawie dostarczonego materiału dowodowego (w tym niejawnego) prokurator z lubelskiego pionu PZ PK przedstawił Vitalijowi S. zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i czynienia przygotowań do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych polegających na podpaleniu obiektu magazynowego na terenie województwa lubelskiego

— dodał.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Warszawie 27-letniego Białorusina. Mężczyzna podejrzany jest o działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej poprzez planowanie działań dywersyjnych i aktów sabotażu na terenie województwa lubelskiego. Z informacji ustalonych przez ABW wynika, że mężczyzna planując podpalenia w lipcu 2025 r. dokumentował dane na temat wskazanego obiektu filmując i fotografując, a następnie przekazując je przedstawicielom obcego wywiadu. Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące

— napisał na X Jacek Dobrzyński.

Trzymiesięczny areszt

Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Vitalij S. przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia.

Po rozpoznaniu wniosku prokuratora sąd zastosował wobec Białorusina trzymiesięczny areszt.

Przygotowanie do działań sabotażowych lub dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu jest zagrożone karą do 8 lat więzienia.

CZYTAJ TEŻ:

Afera szpiegowska z wojną hybrydową w tle. Białorusin został oskarżony o szpiegostwo, a Polak o udzielanie mu pomocy

Białoruski gang ma przenikać do Polski! „Są podstawy sądzić, że to nowa forma wojny hybrydowej”. KGP: „Traktujemy takie sygnały z powagą”

Agenci Łukaszenki w Polsce? Dwóch obywateli Białorusi miało infiltrować emigracyjną opozycję demokratyczną, w tym Cichanouską

maz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych