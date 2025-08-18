Zatrzymany 27-letni obywatel Białorusi Vitalij S. usłyszał zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i czynienia przygotowań do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.
Mężczyzna miał przygotowywać się do podpalenia jednego z magazynów na terenie województwa lubelskiego.
Akcja ABW
Białorusina zatrzymali w Warszawie funkcjonariusze lubelskiego oddziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Prok. Nowak wyjaśnił, że 27-latek zbierał dane o magazynie, filmował go i fotografował, a następnie materiał ten przekazał przedstawicielom obcego wywiadu.
Na podstawie dostarczonego materiału dowodowego (w tym niejawnego) prokurator z lubelskiego pionu PZ PK przedstawił Vitalijowi S. zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i czynienia przygotowań do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych polegających na podpaleniu obiektu magazynowego na terenie województwa lubelskiego
— dodał.
— napisał na X Jacek Dobrzyński.
Trzymiesięczny areszt
Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Vitalij S. przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia.
Po rozpoznaniu wniosku prokuratora sąd zastosował wobec Białorusina trzymiesięczny areszt.
Przygotowanie do działań sabotażowych lub dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu jest zagrożone karą do 8 lat więzienia.
