„Policja zatrzymała kierowcę podejrzewanego o spowodowanie wypadku w Wozławkach, w którym zginęły dwie osoby, w tym dwuletnie dziecko. Posiadane przez nas informacje wskazują, że mężczyzna jest nietrzeźwy” - przekazała PAP prokuratura.
Do wypadku doszło 15 sierpnia wieczorem na drodze krajowej nr 57 w Wozławkach (woj. warmińsko-mazurskie). Policja podała, że z nieustalonych dotychczas przyczyn 35-letni mieszkaniec gminy Bisztynek swoim audi najechał na tył prawidłowo jadącej skody, którą podróżowała trzyosobowa rodzina.
Ranna kobieta jest w ciąży
Na miejscu zginęli pasażerowie skody; 37-letni mężczyzna i dwuletni chłopiec. Kierująca tym pojazdem 35-letnia kobieta trafiła do szpitala
— powiedziała PAP st. sierż. Elżbieta Mazur z bartoszyckiej policji.
Jak podał „Fakt”, proboszcz parafii św. Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku ujawnił podczas koronki do Miłosierdzia Bożego, że kobieta jest w ciąży.
Nieskuteczna ucieczka sprawcy
Mazur poinformowała też, że podejrzany o spowodowanie tego zdarzenia zbiegł, został jednak zatrzymany ok. półtorej godziny później w miejscu zamieszkania. Osadzono go w policyjnej izbie zatrzymań. Pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu lub substancji zabronionych.
Prokuratura nie przesądza, kiedy zatrzymany kierowca zostanie przesłuchany.
Posiadane przez nas informacje wskazują, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Jego stan nie pozwala na razie na wykonanie z nim czynności procesowych
— powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.
Prokurator doprecyzował, że mężczyzna był nietrzeźwy w chwili zatrzymania, co – jak zaznaczył – nie przesądza, czy był nietrzeźwy również podczas wypadku. Dodał, że nie było bezpośrednich świadków zdarzenia, więc okoliczności są na razie ustalane na podstawie dowodów zabezpieczonych na miejscu wypadku.
