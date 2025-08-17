„Po zderzeniu kampera z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Gronówku (woj. kujawsko-pomorskie) wstrzymany został ruch pociągów na linii kolejowej Olsztyn-Toruń. W wypadku jedna osoba zginęła i jedna osoba została ranna” - poinformowała mł. asp. Sebastian Pypczyński z toruńskiej policji.
Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowo-drogowym na odcinku linii kolejowej pomiędzy Kowalewem Pomorskim i Turznem w Gronówku, niedaleko za stacją Kamionki Jezioro. Pociąg osobowy Olsztyn-Bydgoszcz uderzył w kampera.
Lądował śmigłowiec LPR
Na miejscu zginęła podróżująca kamperem 67-letnia kobieta, a jadący z nią 67-leni mężczyzna doznał obrażeń ciała i został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Grudziądzu.
Według informacji straży pożarnej, pociągiem podróżowało 45 osób i nikomu nic się nie stało.
Nieprzejezdny jest tor w kierunku Torunia, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
nt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/737957-tragedia-w-gronowku-pociag-staranowal-kampera-sa-ofiary
