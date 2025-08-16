„Do tej pory wyłowiono z Wkry około 600 kg śniętych ryb głównie na terenie gmin z powiatu żuromińskiego; powodem niski poziom lub brak tlenu w rzece” - poinformował w komunikacie Mazowiecki Urząd Wojewódzki po posiedzeniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. „Katastrofa ekologiczna w Żurominie!!! Śnięte ryby i brak reakcji rządu i osoby odpowiedzialnej Pauliny Hennig-Kloski! Czyżby rząd spędzał miło czas na wakacjach?” — zapytał rzecznik PiS Rafał Bochenek na platformie X.
Posiedzenie zostało zwołane w trybie pilnym przez wojewodę mazowieckiego Mariusza Frankowskiego. Jego celem było zweryfikowanie skali zjawiska na rzece Wkrze i oszacowanie poziomu potrzebnej pomocy ze strony służb wojewódzkich. Jak podano w komunikacie po posiedzeniu, obecnie zjawisko śnięcia ryb występuje przede wszystkim na terenie gmin z powiatu żuromińskiego i jest spowodowane niskim poziomem lub brakiem tlenu w rzece.
Strażacy wyławiają śnięte ryby
Śnięte ryby wyławiane są obecnie przez strażaków z PSP i OSP oraz członków Polskiego Związku Wędkarskiego. Z informacji przekazanych podczas posiedzenia WZZK wynika, że jak dotąd wyłowiono ok. 600 kg śniętych ryb.
Podczas spotkania wojewoda Mariusz Frankowski poinformował, że służby wojewódzkie są w kontakcie z samorządowymi.
W związku z niepokojącymi doniesieniami zdecydowałem się jednak zwołać wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, żeby zadbać o przepływ informacji i określić, w jakim zakresie potrzebna jest pomoc rządowa. Współpracujemy z samorządami zlokalizowanymi nad Wkrą i jesteśmy w gotowości, żeby skierować dalsze wsparcie
— powiedział wojewoda, cytowany w komunikacie.
Konieczne napowietrzanie wody
Jak poinformowano, konieczne jest dalsze odławianie śniętych ryb oraz napowietrzanie wody – przy użyciu sprzętu straży pożarnej, jak i przy wykorzystaniu istniejących jazów. Przypomniano, że do odwołania nie należy korzystać z wody z rzeki Wkry, nie można do niej wchodzić i się w niej kąpać.
Z komunikatu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wynika, że Wody Polskie zostały powiadomione przez gminę Lubowidz o pierwszych niepokojących sygnałach od mieszkańców w poniedziałek 11 sierpnia.
Podczas kontroli rzeki przeprowadzonej przez Nadzór Wody w Żurominie zaobserwowano zachowanie ryb tzw. „dzióbkowanie” wskazujące na brak tlenu w rzece.
Wkra ma obecnie wysoki poziom z uwagi na spływającą wodę opadową z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie dwa tygodnie temu wystąpiły nawalne opady deszczu. Rzeka zalała łąki, torfowiska i pola uprawne, na których mogły być stosowane nawozy
— informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
Jak podano, opadająca woda z tych terenów ma niemal zerowy poziom tlenu.
Służby rozpoczęły proces napowietrzania wody, jednak efektywność procesu utrudniona była przez wysoką temperaturę powietrza. W czwartek, 14 sierpnia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie pobrał próbki wody do badania w miejscowościach: Lubowidz, Brudnice i Poniatowo. Badania terenowe potwierdziły, że mimo wysokiego poziomu wody, na wielu odcinkach jest niski poziom lub w ogóle brak tlenu w rzece. Ale jednocześnie stwierdzono, że nie ma w rzece substancji ropopochodnych ani komunalnych. Szczegółowe wyniki badań podane zostaną po weekendzie.
„Katastrofa ekologiczna w Żurominie!”
Głos w sprawie zabrali posłowie PiS.
Katastrofa ekologiczna w Żurominie!!! Śnięte ryby i brak reakcji rządu i osoby odpowiedzialnej Pauliny Hennig-Kloski! Czyżby rząd spędzał miło czas na wakacjach?
— zapytał rzecznik PiS Rafał Bochenek na platformie X.
Halo, Paulina Hennig-Kloska oraz MKiŚ, czy wiecie, co dzieje się w powiecie żuromińskim na Wkrze? Gdyby rządził PiS, to już urządzalibyście pogrzeb rzeki w żałobnych strojach. Do roboty!
— podkreślił wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.
tt/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/737910-dramat-na-wkrze-z-rzeki-wylowiono-ok-600-kg-snietych-ryb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.