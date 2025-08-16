„Do Polski zaczyna napływać chłodniejsze powietrze polarno-morskie” – poinformował PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Tomasz Siemieniuk. W nocy możliwe deszcze i burze na północy i wschodzie kraju.
Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże.
W zachodniej i północnej części naszego kraju przemieszcza się w tej chwili mało aktywny front atmosferyczny, który przyniósł nam trochę więcej chmur. I za tym frontem zaczyna napływać chłodniejsze powietrze polarno-morskie
— poinformował ekspert.
Termometry wskażą od 20 st. nad morzem, 22 st. C, 25 st. C na północy i zachodzie, około 28 st. C w centrum, do 33 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.
W nocy możliwe burze
W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy oraz na południowym wschodzie okresami duże i gdzieniegdzie zanikające przelotne opady deszczu, możliwe również burze.
Temperatura wyniesie od 9 st. C na północnym wschodzie, między 11 a 14 st. C w centrum kraju i w obszarach podgórskich, do 18 st. C na południu oraz nad morzem. Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, z północnego zachodu i północy.
Jutro zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie, wschodzie oraz lokalnie w górach słabe, przelotne opady deszczu. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu, gdzie termometry wskażą 19 st. C, na pozostałym obszarze kraju temperatura wyniesie między 22 a 25 st. C. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni i północny.
W nocy z jutra na pojutrze zachmurzenie małe i umiarkowane, w części wschodniej kraju okresami duże, na północnym-wschodzie przelotne opady deszczu. Temperatura na przeważającym obszarze kraju wyniesie między 9 a 14 st. C, 17 st. C nad morzem. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/737899-do-polski-zaczyna-naplywac-chlodniejsze-powietrze
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.