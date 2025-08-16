„Jedenaście osób, w tym czworo dzieci, zostało dziś w Toruniu poszkodowanych wskutek zderzenia się dwóch tramwajów na przystanku” - poinformował mł. asp. Sebastian Pypczyński z zespołu prasowego toruńskiej Komendy Miejskiej Policji.
Do wypadku doszło na przystanku Osiedle Młodych na ul. Kraszewskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tramwaj linii nr 4 najechał na stojący tramwaj linii nr 5.
Ranne są dzieci
Obrażenia odniosło 11 osób, w tym czworo dzieci. Poszkodowani w większości doznali stłuczeń. Wszystkie osoby zostały zakwalifikowane przez ratowników jako osoby mogące chodzić i zabrano je karetami do szpitala na badania.
Przyczyny i okoliczności wypadku ustalają policjanci. Miejski Zakład Komunikacji w związku ze zdarzeniem wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Motoarena - Aleja Solidarności.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/737896-grozne-zderzenie-tramwajow-w-toruniu-sa-ranni
