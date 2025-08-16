Groźne zderzenie tramwajów w Toruniu. Obrażenia odniosło 11 osób, w tym czworo dzieci. Wszystkie osoby trafiły do szpitala

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Karetka pogotowia / autor: Fratria
Karetka pogotowia / autor: Fratria

Jedenaście osób, w tym czworo dzieci, zostało dziś w Toruniu poszkodowanych wskutek zderzenia się dwóch tramwajów na przystanku” - poinformował mł. asp. Sebastian Pypczyński z zespołu prasowego toruńskiej Komendy Miejskiej Policji.

Do wypadku doszło na przystanku Osiedle Młodych na ul. Kraszewskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tramwaj linii nr 4 najechał na stojący tramwaj linii nr 5.

Ranne są dzieci

Obrażenia odniosło 11 osób, w tym czworo dzieci. Poszkodowani w większości doznali stłuczeń. Wszystkie osoby zostały zakwalifikowane przez ratowników jako osoby mogące chodzić i zabrano je karetami do szpitala na badania.

Przyczyny i okoliczności wypadku ustalają policjanci. Miejski Zakład Komunikacji w związku ze zdarzeniem wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Motoarena - Aleja Solidarności.

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych